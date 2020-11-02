Представитель МВД в ООН: подтверждения фактов неправомерных действий правоохранителей не имеется

В настоящее время подтверждения фактов неправомерных действий правоохранителей не имеется, заявил представитель МВД Беларуси, выступая 2 ноября по видеосвязи в Совете ООН по правам человека в рамках 36-й сессии Универсального периодического обзора (УПО).



Заседание Совета по правам человека. Иллюстрационное фото.

В ходе прохождения Беларусью третьего цикла УПО на сессии был представлен национальный доклад. После этого начался так называемый интерактивный диалог, во время которого представители делегаций других стран высказали свои рекомендации по ситуации в Беларуси или задали вопросы. Выступили представители около 90 делегаций. Большинство из них заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси после президентских выборов. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с применением силы к участникам демонстраций и сообщениями о пытках и жестоком обращении с задержанными участниками мирных протестов.

В ответ на это представитель МВД заявил, что «выборы президента 9 августа и последующие дни были сопряжены с массовыми беспорядками». «Они сопровождались порчей коммунального имущества, умышленными провокациями в адрес правоохранителей, срежиссированными акциями с участием специально подготовленных и обученных бойцов, — сказал он. — Ломы, ножи, удавки, радиостанции, дубинки, балаклавы, заготовленные аптечки — именно такой арсенал обнаруживали правоохранители у задержанных участников так называемых мирных акций. Видеозаписи свидетельствуют четко: ни о какой стихийности и спонтанности массовых беспорядков речи идти не может».

Представитель МВД подчеркнул, что этого не отрицают и сами задержанные. «На допросах молодые люди признаются, что совершили ошибку, выйдя на улицы протестовать. Говорят, что их действия четко координировались, — заявил он. — Поражает, что в столице и других городах во время уличных акций появлялись взрослые люди, взявшие с собой в гущу беспорядков маленьких детей. Некоторые и вовсе приходили с младенцами в колясках. Непонятно, о чем думали такие безответственные родители».

По словам чиновника, попытки расшатать ситуацию и внести разлад в общество «предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей». «Очевидно, что организаторы незаконных мероприятий, которые к тому же повсеместно сопровождались фейками и искажением фактов, использовали людей как расходный материал», — сказал он.

Представитель МВД заявил, что Беларусь, как и другие государства, «принимает все доступные меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан».

«Отвечаю, что деятельность органов внутренних дел, в том числе меры обеспечения административного процесса, уголовно-процессуальные меры принуждения, а также условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия и боеприпасов, специальной техники, строго регламентированы законодательством, — сказал оратор. — При этом ограничения граждан в их правах и свободах допускаются в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц и только в случаях, предусмотренных законодательными актами. Обращаю внимание, что действия сотрудников милиции могут быть обжалованы в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу — прокурору или в суд. В настоящее время подтверждения фактов неправомерных действий со стороны правоохранителей не имеется».