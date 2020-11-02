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В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ
Источник материала: Навiны
На проспекте Дзержинского в Минске задержано восемь участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает телеграм-канал медработников «Белые халаты».
Шествие началось от БГМУ, в нем участвовало несколько десятков человек. Среди задержанных — две женщины.
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На проспекте Дзержинского в Минске задержано восемь участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского...
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