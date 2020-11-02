В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ

На проспекте Дзержинского в Минске задержано восемь участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает телеграм-канал медработников «Белые халаты».



Шествие медиков. Фото: телеграм-канал "Белые халаты".

Шествие началось от БГМУ, в нем участвовало несколько десятков человек. Среди задержанных — две женщины.