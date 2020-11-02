Спорное ДТП: один выезжал из двора, другой ехал по разделительной зоне. Кто виновен?

Источник материала: Onliner

Минчанин Максим стал участником ДТП на ул. Голубева. По его словам, по большому счету правила нарушили оба участника аварии. Однако виновником происшествия определили одного — Максима. В протоколе он указал: «не согласен». Молодой человек рассказал о своей версии произошедшего.

«28 октября я на Volkswagen Passat выезжал с дворовой территории, — рассказал водитель. — Ехал с включенным сигналом поворота налево, убедился, что с правой стороны машин не было, а слева от меня подъезжал темный автомобиль с включенным правым поворотником. Из-за того что дворовой проезд довольно узкий, водитель темного авто решил пропустить меня и только после этого осуществить маневр. На главной дороге правая полоса была заставлена припаркованными авто, потому он поворачивал с левой полосы. Водитель „моргнул“ дальним светом, я начал движение и при пересечении центра перекрестка в мой Volkswagen врезался BMW E36. От удара мою машину немного развернуло и откинуло.





Водитель BMW сразу начал обвинять меня в случившемся ДТП, — продолжает Максим. — Я начал объяснять, что он совершил выезд на разделительную зону через сплошную линию разметки. Нашелся свидетель, мы стали ждать ГАИ.

Спустя полтора часа приехали сотрудники. Я начал объяснять, но меня прервали: мол, тут все ясно, я виноват в любом случае. Мне сказали, что меня ждет восстановление авто за свой счет, а повреждения BMW покроет страховка. Также было замечено, что водителя BMW ожидает штраф за несоблюдение требований дорожной разметки.





После этого сотрудники ГАИ уехали. Вернулись спустя еще примерно полтора часа, — описывает развитие событий собеседник. — Меня пригласили в служебный автомобиль, повторили, что я виновен в любом случае. Я позвонил отцу, сотрудник приказал прекратить разговор. Общение пошло на повышенных тонах, в том числе со свидетелем-пешеходом, его даже проверили на алкотестере. Понятым инспектор сразу заявил, что виноват Volkswagen. На составленной схеме, на мой взгляд, не хватало указания тормозного пути, осколков, местоположения поворачивающего во двор автомобиля, припаркованных машин. В ходе обсуждения мне пригрозили лишением прав.









После медосвидетельствования водителя BMW отпустили, — добавил автомобилист. — Мне же стали выписывать временное в/у. Я ознакомился с протоколом о совершенных правонарушениях и заявил, что не согласен с ними. Я решил посоветоваться с отцом, но мне сказали выйти из патрульной машины, в документе успел оставить запись „не согласен“. Права все же забрали, понятного ответа на вопрос „почему“ я не услышал».



Примерная схема составлена водителем Volkswagen

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