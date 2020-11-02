Источник материала: Tut.by

Судя по данным замеров, у интернет-провайдера «Деловая сеть» возникли проблемы со связью. Об этом, как сообщается в Telegram-канале «За BYnet», свидетельствуют данные сервиса IODA .



Источник: IODA

Сайт «Деловой сети» сейчас недоступен. При этом в сообществе провайдера во «ВКонтакте» пишут о проблемах с интернетом в Минске возле метро «Московская», в студдеревне, на проспекте Независимости, Борисовском тракте и других адресах.

Если позвонить в контакт-центр, то записанный голос сообщает, что «в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сети возможны перебои со связью».

В компании BeCloud TUT.BY пояснили, что проблемы — именно на стороне «Деловой сети».

Добавим, что в Беларуси наблюдаются проблемы при оплате товаров и услуг банковскими карточками. Также недоступны сайты некоторых банков (к примеру, Белгазпромбанка, БСБ Банка), наблюдаются сбои в работе интернет-банкингов отдельных банков.

Кроме того, не получается зайти на сайт ПВТ , «Минсктранса» и «Белпочты» .