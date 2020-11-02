«Такого не было в мире»: учёный Вардомацкий ответил, сдувается ли протест и как долго ещё беларусы готовы выходить на улицы

«Белсатом» поделелился результатами опроса участников протестных акций, проведенного с 22 сентября по 22 октября методом удаленных фокус-групп (в них вошли люди из разных городов Беларуси). Вот главные выводы этой работы. Доктор социологических наук, руководитель Беларуской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий в беседе споделелился результатами опроса участников протестных акций, проведенного с 22 сентября по 22 октября методом удаленных фокус-групп (в них вошли люди из разных городов Беларуси). Вот главные выводы этой работы.





«Если раньше люди воспринимали сутки как что-то страшное, то теперь к ним относятся спокойно. Готовность к аресту, штрафу, потере работы или риску получить дубинкой вошла в сознание протестующих как приемлемая и переносимая данность. То, к чему люди не готовы, — это уголовные дела либо угроза остаться инвалидом. Для женщин отдельной границей является риск изнасилования», — говорит Вардомацкий.





По его словам, сейчас на улицы людей выводит гнев, в который трансформировался прежний страх. Такие метаморфозы в сознании беларусов привели к тому, что около 80% участников акций готовы протестовать многие месяцы — вплоть до года. Более того, как следует из результатов опроса, людей не остановит наступление зимних холодов: респонденты уверяли, что в теплой одежде не так больно отгрести дубинкой.





Социолог убежден, что уже традиционные воскресные митинги — психологическая потребность для многих: «Изобразить это можно в виде синусоиды. В воскресенье, сходив на демонстрацию и не получив дубинкой, человек получает порцию позитива. В понедельник он видит, что кого-то забрали, кого-то побили. Потом начинаются суды и к среде наступает психологическая яма.





В четверг появляется первая информация о том, что готовится в воскресенье, человек встряхивается. В пятницу информация об акциях в выходные конкретизируется. В субботу происходят женские марши и демарши, на улицах появляются красивые люди с веселыми плакатами. В воскресенье человек выходит на марш и наступает пик позитива».









Одна из черт беларуских протестов, по мнению Вардомацкого, — исчезновение потребности в лидере: «Во всех учебниках написано, что лидер должен присутствовать на протесте физически — на улице, на балконе, на броневике. <...> Но особенность беларуской юридической системы, в недрах которой любые лидеры сразу пропадают, привела к тому, что у нас этого нет, а у людей пропал психологический дискомфорт из-за отсутствия лидера. Такого не было ни в нашей стране, ни в регионе, ни в мире. В этом — глобальная значимость беларуского протеста как уникального кейса».





Ситуацию, когда во время воскресного марша в каждой колонне появляется кто-то, кто решает, где повернуть, где притормозить, а где — ускориться, ученый называет феноменом плавающего лидерства: «Выходя из дома, еще час назад такой лидер даже не подозревает, что он будет руководить этой колонной. А после ухода с марша он снова перестает им быть, — говорит он. — В таких условиях тактика властей по аресту лидеров не срабатывает».