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Магазин LSTR оштрафовали более чем на 5800 рублей

02.11.2020 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный магазин патриотической одежды LSTR с 3 ноября временно закрывается. Это связано со штрафом в 5805 рублей (215 базовых), который ему вынесли.


Магазин LSTR / Twitter​

В соцсетях сотрудники с иронией написали: "Чтобы открыться как можно скорее, мы будем "во всю мощь" исправлять выявленные проверкой недочёты и "бросать курить".

Сайт магазина продолжит свою работу. 

Кстати, в начале лета власти задушили проверками магазин национальных сувениров symbal.by. Он была вынужден закрыться, передает "Еврорадио".
 
 
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Известный магазин патриотической одежды LSTR с 3 ноября временно закрывается. Это связано со штрафом в 5805 рублей (215 базовых), который ему вынесли.
 
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