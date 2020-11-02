ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предложил Макрону посредничество в диалоге с мусульманами

02.11.2020 20:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону помощь в налаживании диалога с мусульманами.



Об этом Лукашенко сказал на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, его цитирует государственное агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что мусульмане никогда не создавали для него проблем.

"Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я ему тут могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень хорошие отношения", - сказал Лукашенко.

Он сказал, что "категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих".


"Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - сказал Лукашенко.

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости борьбы с "радикальным исламизмом". Он описал ислам как религию, которая "переживает кризис" во всем мире.

Через две недели молодой чеченец посреди улицы обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в колледже в городе недалеко от Парижа, который на уроке показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

29 октября произошел теракт в Соборе Богоматери в Ницце, в результате которого погибли три человека. Нападавший оказался выходцем из Туниса, прибывшим во Францию ​​в начале октября.

Заявление Макрона и его реакция на теракты вызвали жесткую критику в мусульманском мире.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону помощь в налаживании диалога с мусульманами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сравниваем нынешний ноябрь с шаблоном. Шаблон рвется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика