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Минский суд оставил под стражей обвиняемого по уголовной статье блогера Игоря Лосика
Источник материала: Навiны
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление до 25 декабря срока содержания под стражей блогера Игоря Лосика (телеграм-канал «Беларусь головного мозга»), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Лосик был задержан 25 июня после обыска в его квартире. Он обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них по статье 342 Уголовного кодекса.
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Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление до 25 декабря срока содержания под стражей блогера Игоря Лосика (телеграм-канал «Беларусь...
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