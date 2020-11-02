Задержан администратор телеграм-чата «Минск. Перекрытие дорог»

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали администратора телеграм-чата «Минск. Перекрытие дорог». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





— На 21-летнего минчанина вышли и на днях задержали оперативники ГУБОПиК. Молодой человек не только администрировал деструктивный телеграм-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске. Сообщество действовало два последних месяца и за это время пополнилось двумя тысячами человек, — рассказали в милиции.

По информации МВД, задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли. В частности, пешеходы выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта, а водители умышленно снижали скорость вплоть до полной остановки, создавая тем самым заторы. Молодой человек признался, что главной целью чата являлась полная блокировка транспортного потока в столице.

Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта. Ранее молодой человек судим не был. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.