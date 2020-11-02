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Двум фотокорам газеты «Новы час» назначен административный арест

02.11.2020 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Двум фотокорреспондентам газеты «Новы час», задержанным 1 ноября в Минске на Марше против террора, назначен административный арест.

Двум фотокорам газеты «Новы час» назначен административный арест
Дмитрий Дмитриев. Фото: Новы час.

По сообщению Белорусской ассоциации журналистов, Яна Трусило получила 13 суток, Дмитрий Дмитриев — 10. В отношении обоих составлены протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение милиции). Административное дело Трусило рассматривал суд Октябрьского района (судья Елена Живица), Дмитриева — Партизанского района (Наталья Дедкова).

Как сообщил телеканал «Белсат», сотрудничающие с ним Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский, которые также были задержаны 1 ноября, стали подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках (ст. 342 УК). Позднее стало известно, что Кравчука оштрафовали и отпустили на свободу.

Сегодня на 15 суток арестован задержанный 30 октября сотрудник информационной компании БелаПАН Павел Добровольский. Суд счел его участником несанкционированного массового мероприятия 18 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Двум фотокорреспондентам газеты «Новы час», задержанным 1 ноября в Минске на Марше против террора, назначен административный арест.
 
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