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Лукашенко: Беларусь всегда будет привержена межконфессиональному миру

02.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

Священнослужитель в конце августа возглавил Белорусскую православную церковь. И сегодня впервые после своего назначения провел переговоры с президентом во Дворце независимости. Православная церковь – крупнейшая религиозная конфессия в стране. В Беларуси почти 1700 храмов.

«Вы знаете, что мы очень ценим тот конфессиональный мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком нескромно, но я горжусь, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему отечеству. Я очень это ценю, это глубоко личное. Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему привержены. При этом, бывая в церкви, я всегда говорил, что оплотом этого мира является православная церковь. Просто потому, что она гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями», – считает белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что государство активно сотрудничает и с представителями других религий. Например, с мусульманами. Так в Минске несколько лет назад была открыта Соборная мечеть.

Лукашенко сегодня высказался и о возможности визита в Беларусь папы римского. По мнению белорусского лидера, приглашение высокому гостю в Ватикан может быть направлено только с согласия православной церкви.



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Теги: Минск
 
 
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Президент встретился с патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Вениамином.
 
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