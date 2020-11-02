|
Лукашенко: Беларусь всегда будет привержена межконфессиональному миру
02.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».
Священнослужитель в конце августа возглавил Белорусскую православную церковь. И сегодня впервые после своего назначения провел переговоры с президентом во Дворце независимости. Православная церковь – крупнейшая религиозная конфессия в стране. В Беларуси почти 1700 храмов.
Лукашенко подчеркнул, что государство активно сотрудничает и с представителями других религий. Например, с мусульманами. Так в Минске несколько лет назад была открыта Соборная мечеть.
Лукашенко сегодня высказался и о возможности визита в Беларусь папы римского. По мнению белорусского лидера, приглашение высокому гостю в Ватикан может быть направлено только с согласия православной церкви.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент встретился с патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Вениамином.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)