ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple представит новые устройства 10 ноября

02.11.2020 20:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Кажется, Apple и правда задумала каждый месяц проводить по презентации. Сегодня вечером компания разослала приглашения на очередной анонс новых устройств и, возможно, сервисов. Мероприятие начнется в онлайн-формате 10 ноября в 21:00.

Что именно покажут — по традиции не разглашается. От Apple ждут новых наушников, в том числе мониторных, обновленную приставку Apple TV, ноутбуки на ARM-процессорах, наконец, релиза macOS Big Sur.

mwtj2

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, Apple и правда задумала каждый месяц проводить по презентации. Сегодня вечером компания разослала приглашения на очередной анонс новых устройств и,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двум фотокорам газеты «Новы час» назначен административный арест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика