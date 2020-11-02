Apple представит новые устройства 10 ноября

Источник материала: Onliner

Кажется, Apple и правда задумала каждый месяц проводить по презентации. Сегодня вечером компания разослала приглашения на очередной анонс новых устройств и, возможно, сервисов. Мероприятие начнется в онлайн-формате 10 ноября в 21:00.

Что именно покажут — по традиции не разглашается. От Apple ждут новых наушников , в том числе мониторных, обновленную приставку Apple TV , ноутбуки на ARM-процессорах, наконец, релиза macOS Big Sur.