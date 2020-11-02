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Apple представит новые устройства 10 ноября
Источник материала: Onliner
Кажется, Apple и правда задумала каждый месяц проводить по презентации. Сегодня вечером компания разослала приглашения на очередной анонс новых устройств и, возможно, сервисов. Мероприятие начнется в онлайн-формате 10 ноября в 21:00.
Что именно покажут — по традиции не разглашается. От Apple ждут новых
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Кажется, Apple и правда задумала каждый месяц проводить по презентации. Сегодня вечером компания разослала приглашения на очередной анонс новых устройств и,...
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