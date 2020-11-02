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В столичном прокате (наконец-то!) новый лидер. Что за фильм все смотрели?
Источник материала: Tut.by
Традиционно по понедельникам AFISHA.TUT.BY рассказывает, на какие фильмы минчане больше других ходили на прошлой неделе. И вы не поверите, но в столичном прокате новый и единогласный лидер. Так что за фильм все смотрели?
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 26 октября − 1 ноября
«АртКинотеатр»
1. «Ведьмы»
«Falcon Club Бутик Кино»
1. «Ведьмы»
Silver Screen cinemas
1. «Ведьмы»
«КиноМинска»
1. «Ведьмы»
Признаться честно, такого мы не помним давно: в прокате единогласный лидер. Этого не было два последних месяца, когда после простоя на большие экраны ворвался «Довод» Кристофера Нолана. Мы можем только догадываться, какую кассу собрал фильм
Премьера недели — «Ведьмы»
Самым «смотрибельным» фильмом недели стали «Ведьмы» Роберта Земекиса с пометкой 12+. Отметим, такие же данные дали не только белорусские, но и
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Традиционно по понедельникам AFISHA.TUT.BY рассказывает, на какие фильмы минчане больше других ходили на прошлой неделе. И вы не поверите, но в столичном прокате новый и...
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