В столичном прокате (наконец-то!) новый лидер. Что за фильм все смотрели?

Источник материала: Tut.by

Традиционно по понедельникам AFISHA.TUT.BY рассказывает, на какие фильмы минчане больше других ходили на прошлой неделе. И вы не поверите, но в столичном прокате новый и единогласный лидер. Так что за фильм все смотрели?



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com, пользователь @alegi__

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 26 октября − 1 ноября

«АртКинотеатр»

1. «Ведьмы»

2. «Спайс Бойз»

3. «Повелитель драконов»

4. «Вдова»

5. «Глубже!»

«Falcon Club Бутик Кино»

1. «Ведьмы»

2. «Глубже!»

3. «Довод»

4. «Любовь без размера»

5. «Повелитель драконов»

Silver Screen cinemas

1. «Ведьмы»

2. «Глубже!»

3. «Довод»

4. «Повелитель драконов»

5. «Спайс бойз»

«КиноМинска»

1. «Ведьмы»

2. «Глубже!»

3. «Повелитель драконов»

4. «Довод»

5. «Любовь без размера»

Признаться честно, такого мы не помним давно: в прокате единогласный лидер. Этого не было два последних месяца, когда после простоя на большие экраны ворвался «Довод» Кристофера Нолана. Мы можем только догадываться, какую кассу собрал фильм «Ведьмы» , но смеем предположить, что неплохую (в российском прокате речь о 1,5 миллиона долларов). Помимо премьеры минчане ходили на российские эротические фильмы «Глубже!» и «Любовь без размера» , а также белорусский фильм «Спайс бойз» . Но о чем же фильм, который больше других понравился минчанам?

Премьера недели — «Ведьмы»

Самым «смотрибельным» фильмом недели стали «Ведьмы» Роберта Земекиса с пометкой 12+. Отметим, такие же данные дали не только белорусские, но и российские кинотеатры . Это семейное фэнтези о том, как бабушка пытается спрятать мальчика в отеле от ведьм, которые хотят превратить его в какое-нибудь животное. Но так получается, что мальчик переезжает именно в тот отель, где решает устроить тайный шабаш самая главная ведьма.

«Ведьмы» Где: во всех кинотеатрах

Когда: уже в кино

Сколько: от 6 рублей Купить билет

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