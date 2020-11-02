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Официально. Apple проведет еще одну презентацию - что на ней могут показать

02.11.2020 21:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple объявила дату очередной онлайн-презентации. Мероприятие состоится 10 ноября. Об этом стало известно из сообщений-приглашений, которые компания разослала журналистам. Об этом в том числе написал известный ресурс The Verge.


Презентацию можно будет посмотреть на официальном сайте Apple в 21.00 по минскому времени. Наверняка трансляция станет доступна и на YouTube. Предположим, что в ней будут русские субтитры — во всяком случае, предшествующий заранее записанный анонс iPhone 12 ими оснастили.

На локализированном постере мероприятия есть надпись «Еще кое-что». В оригинале она звучит как «One More Thing». Эту фразу в компании неоднократно использовали — особенно ее любил Стив Джобс. В последний раз фразу «One More Thing» применили во время анонса iPhone X в 2017 году.

На чем именно будет сконцентрировано внимание Apple на предстоящей 10 ноября презентации, не сообщается. Но почти наверняка речь пойдет о первых компьютерах Mac на базе собственных процессоров Apple Silicon с ARM-архитектурой. Возможно, представят и другие гаджеты вроде полноразмерных наушников AirPods Studio и геометок AirTags.

Ноябрьская презентация станет третьей для Apple за осень 2020 года. В сентябре компания представила смарт-часы Watch Series 6 и SE с планшетами iPad Air (4-го поколения) и iPad (8-го поколения). В октябре анонсировали смартфоны серии iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые оснастили OLED-экранами и 5G-модемами.

Ниже — цены популярных смартфонов Apple:

 
 
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Ноябрьская презентация станет третьей для Apple за осень 2020 года.
 
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