Экс-начальница управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова предстала перед судом за взятки









Жаббаровой вменяются части 1 и 2 ст. 430 УК (получение взяток), а Лексакову — ч.1 ст.431 УК (дача взятки). Последний в отличие от бывшей чиновницы находится не под стражей. Однако он отказался прокомментировать корреспонденту выдвинутые в отношении него обвинения.





В начавшемся первом судебном заседании по делу Жаббаровой-Лексакова сразу же был объявлен перерыв. Причиной стало то, что после получения Лексаковым копии постановления о назначении судебного процесса не прошло пяти суток.





Как в апреле 2020 года сообщали СМИ, Ирину Жаббарову задержал Комитет государственной безопасности. Тогда проходила информация, что чиновницу заподозрили в получении 500 рублей взятки от частной компании за «решение вопроса» о победе компании в конкурсе на световое оформление мероприятия.