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Экс-начальница управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова предстала перед судом за взятки

02.11.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Октябрьский суд Могилева 2 ноября 2020 года начал рассмотрение дела бывшей начальницы управления культуры Могилевского горисполкома Ирины Жаббаровой, которая обвиняется в получении взяток. По делу также проходит гендиректор ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александр Лексаков.



Жаббаровой вменяются части 1 и 2 ст. 430 УК (получение взяток), а Лексакову — ч.1 ст.431 УК (дача взятки). Последний в отличие от бывшей чиновницы находится не под стражей. Однако он отказался прокомментировать корреспонденту выдвинутые в отношении него обвинения.

В начавшемся первом судебном заседании по делу Жаббаровой-Лексакова сразу же был объявлен перерыв. Причиной стало то, что после получения Лексаковым копии постановления о назначении судебного процесса не прошло пяти суток.

Как в апреле 2020 года сообщали СМИ, Ирину Жаббарову задержал Комитет государственной безопасности. Тогда проходила информация, что чиновницу заподозрили в получении 500 рублей взятки от частной компании за «решение вопроса» о победе компании в конкурсе на световое оформление мероприятия.
 
Теги: Могилев
 
 
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Октябрьский суд Могилева 2 ноября 2020 года начал рассмотрение дела бывшей начальницы управления культуры Могилевского горисполкома Ирины Жаббаровой, которая...
 
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