В Беларуси со сбоями работают терминалы в магазинах и банковские сервисы

Сообщается о сбоях в работе сайтов Белпочты и Минсктранса. Также проблемы замечены у e-dostavka и всевозможных банков (БПС-Сбербанк, БСБ-Банк, Технобанк, Белинвест, Альфа-Банк и другие). Люди сообщают, что нестабильно работают терминалы в магазинах торговых сетей "Санта", "Белпечать", "Евроопт", "Виталюр", "Соседи", "Хит", "Электросила", "Корона".