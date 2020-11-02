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В Беларуси со сбоями работают терминалы в магазинах и банковские сервисы

02.11.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 2 ноября в Беларуси начались проблемы в работе электронных сервисов.

Сообщается о сбоях в работе сайтов Белпочты и Минсктранса. Также проблемы замечены у e-dostavka и всевозможных банков (БПС-Сбербанк, БСБ-Банк, Технобанк, Белинвест, Альфа-Банк и другие). Люди сообщают, что нестабильно работают терминалы в магазинах торговых сетей "Санта", "Белпечать", "Евроопт", "Виталюр", "Соседи", "Хит", "Электросила", "Корона".
 
 
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Вечером 2 ноября в Беларуси начались проблемы в работе электронных сервисов.
 
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