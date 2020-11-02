|
На акции в поддержку студентов, отчисленных из БГМУ, задержали семь медиков
Источник материала: Партизан
Вечером 2 ноября группа медиков в белых халатах устроила акцию солидарности со студентами, отчисленными из Белорусского государственного медуниверситета. Включив фонарики на смартфонах, они прошли по проспекту Дзержинского в Минске.
К колонне подъехали два микроавтобуса: силовики задержали мужчин и двух женщин, передает
Имена задержанных:
Станислав Соловей
Дмитрий и Ирина Маркеловы
Евгений Майский
Леонид Глазкин
Ольга Стефанович
невролог Руслан (фамилия неизвестна)
Медики, которых не задержали, специально пытались влезть в микроавтобус, чтобы не бросать коллег. Силовики заявили, что сегодня женщины им не нужны,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 2 ноября группа медиков в белых халатах устроила акцию солидарности со студентами, отчисленными из Белорусского государственного медуниверситета....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)