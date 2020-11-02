Ноябрь обещает быть по-осеннему теплым









"Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 года ожидается на 1-2°С выше нормы (климатическая норма -1, +3°С). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 40-55 мм)", - сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





Там отметили, что обычно в ноябре температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. "В 59% лет самой теплой бывает первая декада, примерно один раз в 3 года самой теплой бывает вторая декада, и в 8% лет – третья декада", - говорится в сообщении на официальном сайте Белгдиромета.





"Частые вторжения холодных масс воздуха в ноябре в сочетании с отрицательным радиационным балансом земной поверхности создают условия для формирования зимнего режима погоды. Температура воздуха все чаще становится отрицательной. Переход среднесуточной температуры через 0°С в сторону понижения считается началом зимы. В среднем он начинается в северных и северо-восточных регионах республики во второй декаде и завершается на юго-западе в конце третьей декады, а в Бресте этот переход осуществляется 3 декабря", - рассказали синоптики.





По их словам, средняя месячная температура воздуха (климатическая норма) в ноябре составляет от -0,6°С на северо-востоке до +2,7°С на юго-западе и западе республики и по сравнению с октябрем понижается на 5,4-6,3°С.





"В отдельные годы она может отклоняться от климатической нормы", - продолжили в Белгидромете. "Так, теплее обычного на 3-4°С был ноябрь 1978, 1996, 2000, 2010, 2013, 2019 годов, самый теплый ноябрь выдался в 1996 году, когда среднемесячная температура воздуха составила +4,9°С. Холоднее на 3-4°С был ноябрь 1946, 1956, 1965, 1988 годов. Очень холодно (на 6-7°С ниже нормы) было в ноябре 1993 и 1998 годов. Температура воздуха днем обычно находится в пределах от +1,9°С до +5,4°С, ночью – от -2,9°С до +0,4°С, в половине лет она опускается ниже -8 -13°С. Абсолютный максимум температуры (+24,1°С) отмечен в Мозыре 1 ноября 1926 года, абсолютный минимум температуры (-27,4°С) – в Езерище 30 ноября 1992 года", - отметили в ведомстве.





"Осадки в ноябре чаще выпадают в виде снега. Самая ранняя дата образования снежного покрова – конец октября, на юге и западе Беларуси – первая половина ноября", - говорится в сообщении ведомства. "Устойчивый снежный покров обычно образуется только в декабре. Среднее количество осадков в ноябре составляет от 40 мм до 55 мм (климатическая норма). При циклоническом характере погоды оно может возрастать до 87-165 мм (2-3 климатические нормы)", - рассказали в Белгидромете.





По словам синоптиков, минимальное количество осадков в ноябре не превышает 0-16 мм. Среднее число дней с осадками составляет 15-20, с туманами – 6-17. За месяц может наблюдаться 2-5 дней с гололедно-изморозевыми отложениями.