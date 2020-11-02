В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего блокировать дороги









"На 21-летнего минчанина вышли и на днях задержали оперативники ГУБОПиК МВД. Молодой человек не только администрировал деструктивный телеграм-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске",- уточнила Чемоданова.





По ее словам, сообщество действовало два последних месяца и за это время пополнилось двумя тысячами человек.





Чемоданова отметила, что задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли.





"В частности, пешеходы выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта, а водители умышленно снижали скорость вплоть до полной остановки, создавая тем самым заторы", - пояснила она.





Официальный представитель МВД подчеркнула, что, по словам задержанного, главной целью чата являлась "полная блокировка транспортного потока в столице".





Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта.





Фигурант не судим, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





В Беларуси третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.