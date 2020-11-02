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В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего блокировать дороги

02.11.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан администратор телеграм-чата "Минск. Перекрытие дорог", ему грозит уголовное дело, сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.



"На 21-летнего минчанина вышли и на днях задержали оперативники ГУБОПиК МВД. Молодой человек не только администрировал деструктивный телеграм-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске",- уточнила Чемоданова.

По ее словам, сообщество действовало два последних месяца и за это время пополнилось двумя тысячами человек.

Чемоданова отметила, что задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли.

"В частности, пешеходы выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта, а водители умышленно снижали скорость вплоть до полной остановки, создавая тем самым заторы", - пояснила она.

Официальный представитель МВД подчеркнула, что, по словам задержанного, главной целью чата являлась "полная блокировка транспортного потока в столице".

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта.

Фигурант не судим, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Беларуси третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержан администратор телеграм-чата "Минск. Перекрытие дорог", ему грозит уголовное дело, сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга...
 
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