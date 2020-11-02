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Левченко - об увольнении пляжников: «Очередное дно»

02.11.2020 21:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала непродление контрактов с лидерами сборной Беларуси по пляжному футболу, которые ранее высказались против фальсификаций и насилия.


Фото: Reuters

«Это как? Очередное дно и доказательства того, что тебя не ценят как профессионала. А как на это отреагировали партнеры по команде?» — написала Левченко в своем Instagram.

Напомним, сегодня стало известно, что по итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об этом BSRussia сообщил источник в Ассоциации «Федерация пляжного футбола» (АФПФ).

Спортсмены выступили против насилия со стороны силовых органов в отношении протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, на которых, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Письмо подписали игроки команды и представитель тренерского штаба: Макаревич Валерий, Константин Магалецкий, Савич Илья, Самсонов Денис, Миранович Иван, Бриштель Игорь, Чайковский Никита, Геннадий Тумилович.

 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала непродление контрактов с лидерами сборной Беларуси по пляжному футболу, которые ранее высказались...
 
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