Левченко - об увольнении пляжников: «Очередное дно»

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала непродление контрактов с лидерами сборной Беларуси по пляжному футболу, которые ранее высказались против фальсификаций и насилия.



Фото: Reuters

«Это как? Очередное дно и доказательства того, что тебя не ценят как профессионала. А как на это отреагировали партнеры по команде?» — написала Левченко в своем Instagram .

Напомним, сегодня стало известно, что по итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об этом BSRussia сообщил источник в Ассоциации «Федерация пляжного футбола» (АФПФ).

Спортсмены выступили против насилия со стороны силовых органов в отношении протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, на которых, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Письмо подписали игроки команды и представитель тренерского штаба: Макаревич Валерий, Константин Магалецкий, Савич Илья, Самсонов Денис, Миранович Иван, Бриштель Игорь, Чайковский Никита, Геннадий Тумилович.