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Некоторые столичные заведения, закрытые по решению санстанции и Минздрава, сообщили о своем открытии
Источник материала: Tut.by
Некоторые столичные заведения, которые были закрыты по решению санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава, сообщили о своем открытии.
О том, что они снова ждут гостей, сообщили в соцсетях Brioche Bistro,
Ранее
Остается закрытым веганское кафе MonkeyFood на Октябрьской. Представители кафе
Напомним, с конца прошлой недели столичные заведения, которые по разным причинам
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Некоторые столичные заведения, закрытые по решению санстанции и Минздрава, сообщили о своем открытии
О том, что они снова ждут гостей, сообщили в соцсетях Brioche Bistro, ENZO, Simple, Monkey Food (открывается только проект на Богдановича и доставка).
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