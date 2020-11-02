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Некоторые столичные заведения, закрытые по решению санстанции и Минздрава, сообщили о своем открытии

02.11.2020 21:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые столичные заведения, которые были закрыты по решению санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава, сообщили о своем открытии.


Фото предоставлено организаторами фестиваля Gastrofest

О том, что они снова ждут гостей, сообщили в соцсетях Brioche Bistro, ENZO, Simple, Monkey Food (открывается только проект на Богдановича и доставка).

Ранее сообщалось, что на Октябрьской закрыты сразу несколько заведений ресторатора Владислава Луневича. Это ENZO, «Лаўка», «Дэпо», Let it be, Underdog. Временно не функционирует и Simple на улице Свердлова. Ресторатор в Twitter перечислил несколько нарушений, из-за которых его проекты закрыли до их устранения: нет отдельной швабры для холодильной камеры, нет отдельного мерника для септодеза, в аптечке отсутствовали глазные капли.

Остается закрытым веганское кафе MonkeyFood на Октябрьской. Представители кафе написали, что всегда успешно проходили все проверки. «Даже в период первой волны COVID-19, тогда к нам трижды приходила санстанция, а также другие органы. Мы внимательны к санитарным нормам, техпроцессам, документации и отчетности, всегда заботимся о безопасности гостей и команды».

Напомним, с конца прошлой недели столичные заведения, которые по разным причинам не работали 26 октября, массово закрывают по решению санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава. Нарушения находят как в маленьких заведениях, так и в больших сетях. Им выписывают предписания и указывают на нарушения, которые должны быть устранены (лишь после этого заведения могут вернуться к работе).

 
 
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О том, что они снова ждут гостей, сообщили в соцсетях Brioche Bistro, ENZO, Simple, Monkey Food (открывается только проект на Богдановича и доставка).
 
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