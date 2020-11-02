Власти планировали, что цены за год вырастут максимум на 5%. Но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

Власти планировали , что годовая инфляция составит не больше 5% (декабрь к декабрю). Однако сегодня премьер-министр Роман Головченко «предложил считать в сложившихся условиях любую однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом», сообщает пресс-служба правительства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как отмечается, премьер указал на падение курса российского рубля и его влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров, колебания курса белорусского рубля.

«Мы внимательно смотрим, что происходит на ценовом рынке, и принимаем меры. Но, конечно, заниматься напрямую администрированием цен — неправильная практика. Есть позиции, которые контролируются и регулируются государством», — сказал Роман Головченко.

Годовая инфляция разогналась до 6,1% (сентябрь к сентябрю). В Нацбанке и МАРТ пояснили, почему ускорился рост цен. При этом в январе-сентябре товары и платные услуги подорожали на 4,7%.

В МАРТ считают , что ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,5 процентного пункта во многом обусловлено ослаблением белорусского рубля в июле-августе и, соответственно, удорожанием отдельных импортируемых товаров.

«В результате возросших инфляционных и девальвационных ожиданий, а также ослабления белорусского рубля годовой прирост потребительских цен в сентябре 2020 г. ускорился до 6,1 процента. Относительно августа 2020 года потребительские цены в сентябре выросли на 0,94%», — отмечают в Нацбанке.