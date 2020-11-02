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Власти планировали, что цены за год вырастут максимум на 5%. Но что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
Власти
Как отмечается, премьер указал на падение курса российского рубля и его влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров, колебания курса белорусского рубля.
«Мы внимательно смотрим, что происходит на ценовом рынке, и принимаем меры. Но, конечно, заниматься напрямую администрированием цен — неправильная практика. Есть позиции, которые контролируются и регулируются государством», — сказал Роман Головченко.
Годовая инфляция
В МАРТ
«В результате возросших инфляционных и девальвационных ожиданий, а также ослабления белорусского рубля годовой прирост потребительских цен в сентябре 2020 г. ускорился до 6,1 процента. Относительно августа 2020 года потребительские цены в сентябре выросли на 0,94%», —
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Власти скорректировали прогноз по годовой инфляции.
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