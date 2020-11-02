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Стрельба в Вене. Один подозреваемый убит, сообщников ловят

03.11.2020 06:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Австрийские СМИ и блогеры сообщают о стрельбе у синагоги в Вене. Было слышно около 50 выстрелов из автоматического оружия, а также взрыв. Некоторые издания написали о семи погибших, но полиция сообщает только об одном застреленном подозреваемом.

По официальной информации, стрельба началась примерно в 20:00. Несколько человек, вооруженных винтовками, использовали шесть разных точек для стрельбы.

Число пострадавших в результате стрельбы пока неизвестно, в полиции говорят, что их «много». В том числе ранен один полицейский.

Полиция прочесывает заведения в поисках нападавших. Сколько их всего — пока непонятно.

Венская полиция немедленно информирует о том, что известно, в соцсетях (в том числе на арабском, испанском, английском). Сообщают, что ситуация «развивается динамично», и советуют не выходить из домов. Общественный транспорт не останавливается в районе, где была стрельба.

 
 
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Австрийские СМИ и блогеры сообщают о стрельбе у синагоги в Вене. Было слышно около 50 выстрелов из автоматического оружия, а также взрыв. Некоторые издания написали...
 
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