Стрельба в Вене. Один подозреваемый убит, сообщников ловят

Источник материала: Onliner

Австрийские СМИ и блогеры сообщают о стрельбе у синагоги в Вене. Было слышно около 50 выстрелов из автоматического оружия, а также взрыв. Некоторые издания написали о семи погибших, но полиция сообщает только об одном застреленном подозреваемом.

По официальной информации, стрельба началась примерно в 20:00. Несколько человек, вооруженных винтовками, использовали шесть разных точек для стрельбы.

Число пострадавших в результате стрельбы пока неизвестно, в полиции говорят, что их «много». В том числе ранен один полицейский.

Полиция прочесывает заведения в поисках нападавших. Сколько их всего — пока непонятно.

UPDATE - Police units storming several restaurants in #Vienna in search of the terrorists. pic.twitter.com/9nfWlYJP0y — Disclose.tv (@disclosetv) November 2, 2020

Венская полиция немедленно информирует о том, что известно, в соцсетях (в том числе на арабском, испанском, английском). Сообщают, что ситуация «развивается динамично», и советуют не выходить из домов. Общественный транспорт не останавливается в районе, где была стрельба.