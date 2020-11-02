ЕС напомнил, что считает Лукашенко нелегитимным главой государства

Источник материала: АФН

Продолжающиеся репрессии в Беларуси против мирного протеста подтверждают верность позиции ЕС, не признающего Александра Лукашенко легитимным президентом, заявила официальный представитель Евросоюза по международным делам Набила Массрали.

"Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для разгона беспорядков боеприпасов против белорусов, использующих своё право на забастовку и мирный протест, вновь показывает отсутствие легитимности Лукашенко", - написала пресс-секретарь в Твиттере в понедельник, передает Интерфакс-Запад .

"ЕС поддерживает (белорусский) народ и продолжит применять санкции к виновным", - добавила она.

Согласно опубликованной в понедельник повестки, Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе согласует 4 ноября без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Беларуси.

Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил 15 октября, что Лукашенко будет включен в этот санкционный список.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД", - подтвердил Стано.

В опубликованном проекте повестки заседания Coreper 4 ноября по разделу "Без обсуждения" записан пункт: "Исполнительное постановление и исполнительный регламент Совета об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Решение об использовании письменной процедуры для принятия ".