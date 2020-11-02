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Тихановская: Лукашенко совершил новое преступление

03.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обвинила Лукашенко и его режим в новом преступлении, после того как в воскресенье силовики стреляли возле урочища Куропаты.

Текст заявления Тихановской:

«Вчерашний день показал силу мирного протеста и бессилие режима. Весь мир знает, что Куропаты для беларусов – напоминание о бесчеловечных преступлениях, которые долгие годы скрывала советская власть. И вчера режим Лукашенко совершил новое преступление. У места, где были убиты тысячи невинных беларусов, он снова открыл огонь по людям. В день марша против террора режим устроил новый террор.

Это было сделано от бессилия – ведь беларусы уже 85 дней противостоят беззаконию и репрессиям. За это время страх беларусов перерос в решимость и гнев. Вам больше не запугать народ, который, в отличие от режима, все 85 дней продолжает борьбу мирно и с огромным достоинством. Вам больше не запугать людей, которые каждую неделю выходят, рискуя получить сфабрикованное административное или уголовное дело – ведь знают, что все обвинения будут аннулированы. Вам больше не запугать человека, который расстёгивает куртку перед военным с ружьём, направленным в упор, и говорит: «Стреляй».

Вчера на марше люди говорили силовикам: «Мы вас не трогаем – так не трогайте нас. Просто уходите». Послушайте свой народ. Он добьётся победы в любом случае. Вопрос лишь в том, сможете ли вы тогда снять свои балаклавы и посмотреть ему в глаза».

 
 
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Светлана Тихановская обвинила Лукашенко и его режим в новом преступлении, после того как в воскресенье силовики стреляли возле урочища Куропаты.
 
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