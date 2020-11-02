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МВД сообщило об аресте администратора телеграм-чата «Минск. Перекрытие дорог»

03.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси на днях задержали администратора телеграм-чата «Минск. Перекрытие дорог», сообщает пресс-служба МВД РБ.

«21-летний минчанин не только администрировал деструктивный телеграм-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске. Сообщество действовало два последних месяца, и за это время пополнилось двумя тысячами человек», - говорится в сообщении.

«Задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли... Молодой человек признался, что главной целью чата являлась полная блокировка транспортного потока в столице», - сказано в сообщении.

Задержанный не судим, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси на днях задержали администратора телеграм-чата «Минск. Перекрытие дорог», сообщает пресс-служба МВД РБ.
 
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