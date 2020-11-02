ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жодинские пенсионеры провели акцию солидарности с БЧБ-пастилой в руках

03.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

2 ноября пенсионеры Жодино провели традиционную акцию солидарности. В ней приняли участие около десятка человек, пишет ex-press.by.


Акция с пастилой в Жодино / ex-press.by​

Сегодня они держали в руках не только национальные бело-красно-белые флажки, но и пастилу такого же цвета. Эти сладости стали в Жодино чрезвычайно популярными после того, как городской суд счёл такую пастилу доказательством участия в протесте.

Как рассказывало Еврорадио, 75-летнюю Ираиду Миско наказали за акции протеста. В качестве доказательства на суде фигурировало её фото с пастилой бело-красно-белого цвета. Капитан милиции Евгений Семашко на суде объяснил: "Да, таким образом она выражает протест. Зефиркой". У Миско изъяли компьютер и оштрафовали её на 540 рублей (20 базовых величин).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября пенсионеры Жодино провели традиционную акцию солидарности. В ней приняли участие около десятка человек, пишет ex-press.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. В Роттердаме «Хвосты китов» спасли вагоны метро от падения в воду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика