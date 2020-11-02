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Жодинские пенсионеры провели акцию солидарности с БЧБ-пастилой в руках
Источник материала: Партизан
2 ноября пенсионеры Жодино провели традиционную акцию солидарности. В ней приняли участие около десятка человек, пишет
Акция с пастилой в Жодино / ex-press.by
Сегодня они держали в руках не только национальные бело-красно-белые флажки, но и пастилу такого же цвета. Эти сладости стали в Жодино чрезвычайно популярными после того, как городской суд счёл такую пастилу доказательством участия в протесте.
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2 ноября пенсионеры Жодино провели традиционную акцию солидарности. В ней приняли участие около десятка человек, пишет ex-press.by.
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