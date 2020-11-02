Как КГБ помогает разваливать заводы

На Минском электротехническом заводе им. Козлова уволили 25 рабочих, вступивших в стачку. Об этом сообщил телеграм-канал «Честные люди».





«25 человек уже уволены, и это явно не конец. Один из заместителей директора будет отправлен на пенсию раньше срока, потому что заступился за подчинённого. Но, несмотря на давление, рабочие продолжают сопротивление», — говорится в сообщении.





"Солидарность" . Большинство сотрудников, объявивших о забастовке, работали сварщиками в цехах №16 и №6. Все они не работают с 26 октября, когда Светланой Тихановской была объявлена общенациональная забастовка, пишет













На заводе сообщают о том, что под угрозой находится основное производство предприятия, на грани остановки цеха, где делают корпуса трансформаторов.





— Увольняют рабочих, которые являются высококвалифицированными специалистами, которые определяют производственный процесс, это сварщики высокого класса, инженеры высокой квалификации, — подтвердил «Салідарнасці» председатель Свободного профсоюза металлистов (СПМ) Александр Бухвостов.





По его мнению, предприятие в настоящее время испытывает серьезные проблемы.





— Там сейчас просто некому варить масляные трансформаторы. Пытаются привлечь штрейхбрехеров с других предприятий. Но не всех можно заменить! Ведь сварочные работы специфичны. Для того, чтобы выполнять такие работы, нужно пять лет варить! Космические корабли тоже варят, но это не значит, что каждый сварщик это сможет.





На самом деле, директора не хотят увольнять людей, они ж не враги себе. «Неблагонадежных» заставляет увольнять КГБ. Получается, что спецслужбы способствуют стачке.





Вся политика, которая ведется по указанию Лукашенко о том, чтобы выгоняли инакомыслящих рабочих и студентов, поможет развалить предприятия и вузы, — уверен профсоюзный лидер.





В настоящее время в первичную организацию СПМ на МЭТЗ вступили более ста рабочих.





— Подавляющая часть рабочих на всех предприятиях категорически против этой власти. На Минском заводе колесных тягачей уволили высококвалифицированных специалистов из управления главного конструктора. Сейчас там проблемы с выполнением перспективных разработок.





На «Белкоммунмаше» также уволили уникальных специалистов, и производство также на грани остановки. Картина похожая везде, потому что, в первую очередь, в стачки вступают лучшие, те, кто болеет душой за свое дело, за свой завод.





Поэтому объявленная общенациональная забастовка продолжается, ее подхватили руководители предприятий, увольняя людей, и таким образом они приведут свои предприятия к остановке. Парадоксальная ситуация, — считает Бухвостов.