Известный спортсмен спрогнозировал, когда уйдет Лукашенко





Фото из инстаграма Павла Санковича





Самые интересные цитаты из большого интервью Павла Санковича, сейчас работающего во Флориде:





— Еще до выборов, созваниваясь с родными и друзьями, заметил, что люди впервые так массово собрались голосовать. Некоторые мои родственники, которым за 50 лет, первый раз в жизни пошли на выборы президента Беларуси. Раньше у всех была какая-то полная безнадега и уверенность в том, что они никак не могут повлиять на исход голосования, а в этом году люди решили поучаствовать в выборах. Были заметны необычное оживление, решительность и позитив.





— В общем доступе появились доказательства фальсификации выборов, фото зверств и жестокости силовиков, которую в таких масштабах не наблюдали никогда ранее за все время правления Лукашенко.

— Конечно, есть люди, которые верят той ереси, что говорит Лукашенко: про фейки и синюю краску. Но мы не о них сейчас — любому адекватному здравомыслящему человеку все понятно.





— Я знаю, что есть люди, которые выбирают действующую власть и сейчас и предпочитают жить не высовываясь. Но я также знаю, что их меньшинство.





— Абсолютно сексистское правительство, наверное, не допускало того, что кто-то будет голосовать за женщину, вчерашнюю домохозяйку. Но это случилось.





— Я не ожидал, что в советниках у власти сидят настолько недальновидные люди. У меня вообще с самого начала предвыборной кампании такое ощущение, что во власти находятся какие-то партизаны с БЧБ, которые делают все, чтобы Лукашенко никогда не выкопался из этой ямы.





Если бы не беззаконие и бандиты в масках на улицах городов, я бы точно верил в теорию с партизанами. Сложно допустить столько ошибок непреднамеренно.





Не знаю, кто принимает все эти решения, но у меня два варианта, почему так может происходить. Либо эти люди совершенно некомпетентны, любо они живут в каком-то другом мире и настолько не знают свой народ, предполагая, что белорусы все «скушают» и все останется как обычно.





— Это ненормально, когда моей детской мечтой, 10-летнего пацана, было купить деду хорошую машину. Человек работал 40 лет, набрался жизненного опыта, трудового стажа и не смог ничего аккумулировать. Так быть не должно.





Понятно, что в СССР была другая жизнь, с тех пор прошло почти 30 лет, но у нас ничего не изменилось — бабушки и дедушки так же бедствуют и рассчитывают на своих внуков, которые что-то там «нахимичат» и преуспеют в жизни.









— С 2018 года я не являюсь членом национальной команды, так как отказался продлевать контракт… Потому что уже тогда мне предложили на подпись такой контракт, который можно было подписать, только если ты ребенок, которому в принципе все равно, что подписывать.





Например, там был пункт про установленный рабочий график, что для спортсменов абсолютно абсурдно. Кстати, именно этот пункт использовали как предлог для увольнения Саши Романовской.





Еще меня всегда бесили установочные нормативы и полная отчетность по прогнозируемому результату. Почему я или мой тренер должны что-то прогнозировать и отчитываться чиновнику, который ничего не понимает в спорте и смотрит только на цифры? Причем отчитываться не по проделанной работе, а по прогнозируемым результатам. В конце концов, вы же берете меня в команду не за цифры, а за мои достижения.





Но больше всего возмутил пункт о возврате средств, затраченных на подготовку спортсмена, в случае невыполнения условий договора. То есть, по сути, при желании с таким контрактом к спортсмену можно доколупаться в любой удобный момент.





— Чем жестче будет действовать власть, тем сильнее будет нарастать протест и тем большее количество людей выйдет на улицы.

В финале интервью Санкович так ответил на вопрос, когда в следующий раз планирует посетить Беларусь





— Давай я сделаю смелый прогноз и скажу, что в феврале 2021-го. Естественно, я приеду только в страну без Лукашенко либо с ним в другом статусе не на руководящей должности.