ООН - Беларуси: прекратите беспрецедентное насилие и освободите политзаключенных

















Большинство делегатов выступают за прекращение брутального насилия против протестующих и приглашение спецдокладчика ООН по правам человека в Беларусь. Как заметил представитель Соединенных Штатов Америки:





– США рекомендует Беларуси, во-первых, немедленно прекратить жестокие подавления в отношении белорусского народа, включая угрозы использования смертоносной силы в отношении мирных протестующих. Во-вторых, освободить политических заключенных и тех, кто был задержан в результате протестов против выборов. Продемонстрировать свою приверженность выполнению международных правозащитных обязательств. В-третьих, начать истинный диалог, которому способствует действующий председатель ОБСЕ.





Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве посол Юрий Амбразевич в ответ на озвученные рекомендации сформулировал официальную позицию Минска





- В любом современном государстве система общественно-политических взаимоотношений не может удовлетворять абсолютно всех граждан. Беларусь признает, что есть вопросы, над которыми надо работать. И в то же время Беларусь убеждена, что только через взаимоуважительный диалог, без внешнего давления, шантажа и условий можно достичь реального прогресса.





"Уважительный" это он, видимо, про то, что оппонентов белорусская власть пакует в СИЗО, а не расстреливает "решением тройки".





Заседание рабочей группы Универсального периодического обзора ООН по белорусскому вопросу продлится до 6 ноября. В это день будут приняты общие рекомендаций для действующих властей Беларуси.



