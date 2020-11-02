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ООН - Беларуси: прекратите беспрецедентное насилие и освободите политзаключенных

03.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ООН началось рассмотрение ситуации в области прав человека в Беларуси. Сессию ведет специальная рабочая группа Универсального периодического обзора Совета по правам человека.





Большинство делегатов выступают за прекращение брутального насилия против протестующих и приглашение спецдокладчика ООН по правам человека в Беларусь. Как заметил представитель Соединенных Штатов Америки: 

– США рекомендует Беларуси, во-первых, немедленно прекратить жестокие подавления в отношении белорусского народа, включая угрозы использования смертоносной силы в отношении мирных протестующих. Во-вторых, освободить политических заключенных и тех, кто был задержан в результате протестов против выборов. Продемонстрировать свою приверженность выполнению международных правозащитных обязательств. В-третьих, начать истинный диалог, которому способствует действующий председатель ОБСЕ.

Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве посол Юрий Амбразевич в ответ на озвученные рекомендации сформулировал официальную позицию Минска:

- В любом современном государстве система общественно-политических взаимоотношений не может удовлетворять абсолютно всех граждан. Беларусь признает, что есть вопросы, над которыми надо работать. И в то же время Беларусь убеждена, что только через взаимоуважительный диалог, без внешнего давления, шантажа и условий можно достичь реального прогресса.

"Уважительный" это он, видимо, про то, что оппонентов белорусская власть пакует в СИЗО, а не расстреливает "решением тройки". 

Заседание рабочей группы Универсального периодического обзора ООН по белорусскому вопросу продлится до 6 ноября. В это день будут приняты общие рекомендаций для действующих властей Беларуси. 
 
Теги: Минск
 
 
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В ООН началось рассмотрение ситуации в области прав человека в Беларуси. Сессию ведет специальная рабочая группа Универсального периодического обзора Совета по...
 
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