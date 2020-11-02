ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После 38 суток ареста на свободу вышел студент БГУИР Дмитрий Мазуро

03.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На свободу из тюрьмы в Жодино вышел четверокурсник БГУИР Дмитрий Мазуро, пишет TUT.by. Под арестом он провёл 38 суток. 




Дмитрий Мазуро / кадр из видео​

Мазуро, который активно участвовал в студенческих акциях, осудили 28 сентября на 23 дня ареста. Такой приговор ему вынесли за акцию, которая прошла около БГУИР 22 сентября.

Перед судом неизвестные люди похитили его на улице возле университета, когда парень шёл к метро, чтобы ехать домой. Тогда Мазуро обвинили в участии в акции возле университета, которая прошла 22 сентября.

Пока Мазуро был под арестом, над ним 5 октября провели второй суд — за участие в шествии студентов 1 сентября. За это его осудили ещё на 15 суток.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На свободу из тюрьмы в Жодино вышел четверокурсник БГУИР Дмитрий Мазуро, пишет TUT.by. Под арестом он провёл 38 суток. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-начальница управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова предстала перед судом за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика