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Лукашенко отдал под застройку 10 квадратных километров сельхозземель в Минске
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указ, которым исключил из состава ландшафтно-рекреационной зоны более 10 квадратных километров на севере Минска,
В октябре мы рассказывали, что арабские и сербские бизнесмены
И вот 30 октября Александр Лукашенко подписал указ № 399, который дает право осваивать эту землю. Документ изменяет Генплан Минска и исключает из состава зоны ландшафтно-рекреационных территорий природного комплекса (зоны сельскохозяйственного назначения) 1040 гектар или более 10 квадратных километров на севере Минска.
Из них 964 гектара становится зоной жилой смешанной многоквартирной застройки, 59 гектар — зоной общественной многофункциональной застройки, 17 — зоной общественной застройки специализированного назначения.
Вот как эти участки выглядят на фрагментах Генплана (темно-желтым цветом помечена зона жилой смешанной многоквартирной застройки):
А вот как эти участки выглядят на карте (указаны примерные границы расположения):
Отметим также, что в состав одного из участков входят и 24 гектара, которые планирует застроить социальным жильем Завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей. Эта земля находится восточнее района улицы Выготского.
Что это за история с застройкой севера Минска?
В начале октября в районе пересечения МКАД и Долгиновского тракта премьер-министр Беларуси Роман Головченко и арабский бизнесмен, председатель совета директоров компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар заложили капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого проекта «Северный берег».
«Северный берег» — это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.
Но как мы выяснили позже, у инвестора есть также большие планы по застройке этой территории жильем. Заказчиком строительства выступает компания «Эмирейтс Блю Скай», которая входит в «Дана Холдингз». А Мухаммед Али аль-Аббар по совместительству является председателем ее правления.
В начале 2020 года «Эмирейтс Блю Скай» сообщала в письме Мингорисполкому, что наиболее актуально застраивать эту территорию объектами жилищного и социального назначения, предназначенными для проживания людей со средним и выше среднего уровнем достатка. Предлагалась застройка домами средней и малой этажности, а также сооружением канала между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды.
В общем же все это обрисовывалось как кластер из четырех якорей, где будут жить и работать айтишники и другие специалисты сферы высоких технологий.
Публично история с застройкой северной части арабскими инвесторами закрутилась в ноябре 2019 года, когда шейхи и бизнесмены из ОАЭ встречались с Александром Лукашенко. Но, как оказалось, «Северный берег» начали согласовывать еще до этого визита.
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Речь идет о тех землях, где арабско-сербские бизнесмены собрались строить «умный город». Около 90% территории отдано под жилую смешанную многоквартирную застройку.
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