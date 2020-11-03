Лукашенко отдал под застройку 10 квадратных километров сельхозземель в Минске

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ, которым исключил из состава ландшафтно-рекреационной зоны более 10 квадратных километров на севере Минска, сообщает Национальный правовой портал. Речь идет о тех землях, где арабские и сербские бизнесмены собрались строить «умный город». Около 90% этой территории отдано под жилую смешанную многоквартирную застройку. Подробности — в материале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В октябре мы рассказывали, что арабские и сербские бизнесмены собрались застроить 10 квадратных километров между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды. Там планируют строить жилье, выставочный центр, международный центр торговли, офисные здания, айти-университет и другую коммерческую недвижимость. Заказчиком выступает компания «Эмирейтс Блю Скай» (переименованная «Зомекс Инвестмент»), которая входит в «Дана Холдингз». Но формальным препятствием для осуществления этих планов было то, что эта территория является землями сельхозназначения и застраивать ее нельзя.

И вот 30 октября Александр Лукашенко подписал указ № 399, который дает право осваивать эту землю. Документ изменяет Генплан Минска и исключает из состава зоны ландшафтно-рекреационных территорий природного комплекса (зоны сельскохозяйственного назначения) 1040 гектар или более 10 квадратных километров на севере Минска.

Из них 964 гектара становится зоной жилой смешанной многоквартирной застройки, 59 гектар — зоной общественной многофункциональной застройки, 17 — зоной общественной застройки специализированного назначения.

Вот как эти участки выглядят на фрагментах Генплана (темно-желтым цветом помечена зона жилой смешанной многоквартирной застройки):



Слева — Долгиновский тракт, в центре — район улицы Выготского, сверху — МКАД, справа — Цнянское водохранилище. Красным цветом помечена зона, где обещают построить Национальный выставочный центр и айти-университет. Темно-желтым — новая зона жилой смешанной многоквартирной застройки



Желтое слева — Зацень, зеленое слева внизу — Дрозды, застройка справа — район улицы Выготского. Темно-желтое между ними — новая зона жилой смешанной многоквартирной застройки



Слева внизу — проспект Победителей и водохранилище «Дрозды. Внизу — лесопарк «Дрозды» и поселок «Дрозды». Темно-желтое в центре — новая зона жилой смешанной многоквартирной застройки. Желтое справа — Зацень. Сверху — МКАД и лесопарк, который сохранится

А вот как эти участки выглядят на карте (указаны примерные границы расположения):

Отметим также, что в состав одного из участков входят и 24 гектара, которые планирует застроить социальным жильем Завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей. Эта земля находится восточнее района улицы Выготского.

Что это за история с застройкой севера Минска?

В начале октября в районе пересечения МКАД и Долгиновского тракта премьер-министр Беларуси Роман Головченко и арабский бизнесмен, председатель совета директоров компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар заложили капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого проекта «Северный берег».



Фото: Александра Исаева

«Северный берег» — это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но как мы выяснили позже, у инвестора есть также большие планы по застройке этой территории жильем. Заказчиком строительства выступает компания «Эмирейтс Блю Скай», которая входит в «Дана Холдингз». А Мухаммед Али аль-Аббар по совместительству является председателем ее правления.

В начале 2020 года «Эмирейтс Блю Скай» сообщала в письме Мингорисполкому, что наиболее актуально застраивать эту территорию объектами жилищного и социального назначения, предназначенными для проживания людей со средним и выше среднего уровнем достатка. Предлагалась застройка домами средней и малой этажности, а также сооружением канала между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды.

В общем же все это обрисовывалось как кластер из четырех якорей, где будут жить и работать айтишники и другие специалисты сферы высоких технологий.

Публично история с застройкой северной части арабскими инвесторами закрутилась в ноябре 2019 года, когда шейхи и бизнесмены из ОАЭ встречались с Александром Лукашенко. Но, как оказалось, «Северный берег» начали согласовывать еще до этого визита.