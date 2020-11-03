«Будет большой объем работы, завод может не справиться». С МЭТЗ уволили больше двух десятков работников

Источник материала: Tut.by

С предприятий продолжают увольнять работников, которые 26 октября отказались работать и объявили забастовку. На некоторых заводах число тех, кому отдали трудовые, исчисляется десятками. К примеру, на Минском электротехническом заводе имени Козлова на сегодня уволили, по разным данным, от 23 до 25 человек. Как сообщают сами уволенные, их отдали трудовые книжки за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое принесло организации ущерб в размере больше трех начисленных среднемесячных зарплат работников. Правда, чем именно заводчане нанесли ущерб предприятию и как его подсчитали, по их словам, им не объяснили. FINANCE.TUT.BY поговорил с бывшими работниками МЭТЗ об их увольнении.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: читатель TUT.BY

Точное количество людей, уволенных с Минского электротехнического завода, подсчитать сложно — трудовые забрали еще не все. По данным сообщества «Честные люди», которое собирает данные о количестве уволенных работников предприятий, всего с МЭТЗ уволено 23 человека. Сами же работники предприятия говорят о 25 заводчанах. Все они 26 октября, как они говорят, бастовали в цехах № 6 и № 16 и уволены по части 5 пункта 7 статьи № 42 Трудового кодекса (Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя — Прим. ред.). Дословно причина звучит так: «однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемого таковым в соответствии с законодательными актами, в том числе нарушение производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшее причинение организации ущерба в размере, превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь».

«Если будет большой объем работы, завод может не справиться»

— 26 октября я работал в ночь с воскресенья на понедельник. Нам мастер дал задание, часть которого мы выполнили — в 2.00 нам привезли баллоны, — рассказывает бывший сварщик № 16 МЭТЗ Сергей. — Утром на смену пришли другие работники. Ну и как на многих предприятиях страны у нас была забастовка, мы выдвинули свои требования. К нам приехало начальство, мы поговорили. Вроде, люди уже были готовы пойти работать. Я ушел с работы домой днем. Оказалось, что у меня ребенок заболел и в понедельник же со второй половины дня я ушел на больничный. В пятницу 30 октября больничный закрыли.

Однако к этому времени пропуск Сергея уже был заблокирован. На территорию завода попасть он уже бы не смог — туда, по его словам, не пускают вообще.

— У меня там пооставались личные вещи, инструмент. Наш цех находится в Колядичах. В понедельник ехать на сам завод уже не было смысла, поэтому я поехал на Уральскую в администрацию, — продолжает заводчанин. — В здание, где находится отдел кадров, пропуск не нужен, поэтому я прошел. Мне просто отдали трудовую. Ни приказ не показали, ничего. То есть документов, почему меня уволили, я не видел. Спросил в отделе кадров, как подсчитали сумму ущерба, которую я нанес предприятию. Наверное, смета какая-то должна быть. Там сказали, что никаких таких документов показать мне не могут, мол, у них приказ сверху, они ничего поделать не могут.

Некоторые из уволенных, по словам Сергея, находятся сейчас в отпусках и на больничных.

По поводу того, придется ли работнику выплачивать какие-то деньги заводу за причиненный ущерб, он не знает, говорит, никто и не объяснил.

— Мой непосредственный начальник — мастер, вообще в панике. Говорит, что не хочет, чтобы нас увольняли. Он в отличие от остальных понимает, что кто-то другой такой объем работы как мы делать не сможет. Нас — сварщиков, мало, но у каждого почти 100% выработки. Руководство думает, что привезет людей с другого завода и все будет в порядке. Но это ошибка. Конечно сильные сварщики еще остались. Но если будет большой объем работы, завод может не справиться, — отмечает Сергей.

Стоит пояснить, что немалую часть прибыли Электротехническому заводу приносит продажа трансформаторов. А для того, чтобы собрать трансформатор, нужны баки-корпусы, куда помещаются сердечник и прочее. И эти самые баки производит цех № 16. Цех № 6 тоже крайне важен для производства — он заготовительный.

— Я спросил у своего начальника, почему меня увольняют. Ведь я не отказывался работать и все сделал в свою смену. Мне ответили, что я засветился на какой-то фотографии, которую сделали, когда люди на заводе собирались. Что мне не нужно было оставаться на территории предприятия не в свою смену. Тогда было бы все хорошо, — рассказывает Сергей. — Но тогда вопрос, почему увольняют выборочно, ведь собравшихся утром в понедельник было больше.

В августе, по словам Сергея, он ни в каких собраниях не участвовал. Он слышал, что на главном заводе что-то было, но у них в Колядичах все было тихо.

— Что делать дальше, пока не знаю. Посоветовался с женой, она говорит, чтобы дома неделю отдохнул, а потом уже думал и искал работу, — делится собеседник. — У меня есть еще небольшой заработок, но он непостоянный.

Сварщик Дмитрий, который работал с Сергеем в одном цеху, также считает, что предприятие с их уходом много потеряет.

— Сейчас, мне кажется, работу 16 цеха фактически парализовали, потому что уволили основных людей. Это принесет ущерб заводу. Проблема в том, что конкретно сварщиков заменить сложно. Говорят, что к нам с БелАЗа 10 человек привезли — это пока слухи. Но даже если человек прошел обучение, нужно 3−4 месяца отработать, чтобы он смог все делать полностью сам. И то они не достигнет такого уровня как у людей, которых уволили. Потому что они уже по 10−15 лет отработали, — поясняет Дмитрий.

Его тоже уволили 29 октября, хотя от работы, говорит, отстранили еще 26-го. Он добровольно отказался работать.

— Лично меня об увольнении никто не уведомил. Просто пришел расчет на карточку. Людям, которым сейчас раздают трудовые, в том числе и мне, не показывают материалы дела, по которому уволили. То есть администрация просчитала ущерб, который мы нанесли своими действиями, но мы не видим, как это делали. На нас грозят повесить, вроде как, 600 тысяч рублей. Мы консультируемся с юристами, законно ли с нас требовать какие-то деньги или нет.

Как говорит Дмитрий, работникам не разрешают даже сфотографировать приказы об их увольнении.

— У сварщиков есть инструменты, которыми они работают. Их даже не дают сдать. В понедельник, рассказывали коллеги, шкафы уволенных, где хранятся инструменты, взламывали и сдавали инструменты за них, — продолжает сварщик. — Вообще с каждым из нас будут работать юристы, от каждого будет подаваться иск в суд. Потому что увольняли, насколько знаю, даже тех людей, которые были в это время в отпуске или на больничном. Сейчас я составляю резюме и собираюсь искать работу. Скажу, что некоторые, кто еще остался на предприятии, уже ищут работу, потому что не хотят там работать.

«Официально мы бастовали два дня, за это и получили увольнение по статье»

Уволили и ведущего инженера предприятия, а также председателя первичной организации Свободного профсоюза металлистов на МЭТЗ Виталия Чичмарева. В понедельник 2 ноября он вышел из отпуска, но на завод его уже не пустили — заблокировали пропуск.

— Официально мы бастовали два дня. За это и получили увольнение по статье. Первый день была остановка цехов, во второй день частично работали, — рассказывает Виталий.

Он говорит, что на место уволенных сварщиков в цех № 16 вызвали специалистов из региональных филиалов завода — из Сморгони и Гомеля.

— Но каждый сварщик может варить баки. Много приходило и единицы смогли. Швы на баках должны быть герметичные, что бы не протекло масло. Заменить их без обучения просто не реально. А на обучение уходит до 4 месяцев, — продолжает он. — Сейчас пытаются побольше сварщиков вызывать.

Сейчас Виталий собирается немного отдохнуть, а потом начнет искать работу. «Может, для кого-то статья не повод не брать на работу», надеется экс-заводчанин.

— А вообще, наверное, буду обращаться в суд. Согласно ТК меня не ознакомили с делом о нанесении вреда и вообще с какими-либо документами. Я написал на имя директора заявление, чтобы мне эти материалы дали.

По поводу того, будет ли как-то независимый профсоюз реагировать на увольнения работников, которые в нем состоят, Виталий говорит, что его юристы будут обращаться в суд.

— Моего зама тоже уволили. И, в основном, все кто уволены, состояли в СПМ, — говорит Виталий. — Через юриста СПМ мы сейчас будем оформлять дела в суд. Профсоюз пишет письмо в Глобальный союз IndustriALL о том, что нас уволили, а значит, эта организация может ввести свои санкции.