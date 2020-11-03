Источник материала: Гомельская Правда

CNN









В Секретной службе, которая обеспечивает безопасность резиденции главы американской администрации, эту информацию пока не прокомментировали, отмечает ТАСС.



Напомним, на всеобщих выборах в США 3 ноября изберут президента и вице-президента, 35 сенаторов, а также всех 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти. На пост главы государства претендуют действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден. Свои голоса досрочно уже отдали более 85 миллионов человек.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белый дом обнесут дополнительной оградой на случай беспорядков из-за выборов в США О том, что по всему периметру Белого дома 2 ноября ожидается установление дополнительных оград, сообщает CNN.

В телекомпании уточняют, что заграждение будет похоже на то, которое выставляли вокруг здания во время протестов, проходивших в США весной-летом текущего года.