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Белый дом обнесут дополнительной оградой на случай беспорядков из-за выборов в США

03.11.2020 — Разное | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

О том, что по всему периметру Белого дома 2 ноября ожидается установление дополнительных оград, сообщает CNN.



В телекомпании уточняют, что заграждение будет похоже на то, которое выставляли вокруг здания во время протестов, проходивших в США весной-летом текущего года.

В Секретной службе, которая обеспечивает безопасность резиденции главы американской администрации, эту информацию пока не прокомментировали, отмечает ТАСС.

Напомним, на всеобщих выборах в США 3 ноября изберут президента и вице-президента, 35 сенаторов, а также всех 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти. На пост главы государства претендуют действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден. Свои голоса досрочно уже отдали более 85 миллионов человек.

 
 
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О том, что по всему периметру Белого дома 2 ноября ожидается установление дополнительных оград, сообщает CNN.
 
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