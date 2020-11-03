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Вкусно и просто. Картофельные шарики-зразы с грибами

03.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Картофельные шарики-зразы с грибами

Фото: vkusnobus.ru

Ингредиенты

Картофель 1 кг
Шампиньоны 350 — 450 г
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Соль, перец, специи по вкусу

Картофель отвариваем до готовности и делаем из него пюре, немного остужаем. Лук режем кусочками, морковь натираем на терке. В сковороде нагреваем растительное масло, кладем лук с морковью и обжариваем на слабом огне, добавляем нарезанные грибы и обжариваем до готовности.

Руки смачиваем холодной водой, берем картофель, лепим из него круг, внутрь кладем начинку из грибов и закрываем картофелем так, чтобы получился шарик. Когда все шарики будут готовы, кладем их в форму для запекания и ставим в морозильную камеру на 30 минут.

Затем холодную форму с шариками ставим в разогретую духовку на 15 – 20 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

 

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Теги: Минск
 
 
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Отличный вариант блюда на завтрак, обед или ужин – нежные, ароматные, с хрустящей корочкой зразы из картофеля с грибами.
 
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