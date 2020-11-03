Смотрим кино, не выходя из дома. Топ лучших сериалов и фильмов ноября (видео)

Источник материала: Onliner В период пандемии стриминговые сервисы в полной мере готовы взять на себя обязательства по обеспечению граждан кинопродукцией. Мы отобрали по пять наиболее перспективных и потенциально интересных новых фильмов и сериалов, которые можно будет посмотреть в ближайшем месяце. Здесь вам и загадки гибели группы Дятлова, и кошмары психиатрической клиники, и, возможно, лучший мультфильм года.

Фильмы

«Сибирь» (12 ноября, Wink)

Специфическое кино от специфического режиссера Абеля Феррары. Фильм участвовал в Берлинском кинофестивале и даже претендовал на главную награду. Правда, в итоге остался ни с чем. Кинокритики назвали ленту очень странной. Говорят, кино вышло уж очень сумасбродное, поэтому не каждый сможет его досмотреть.





Описывать сюжет особого смысла нет. Но вообще, речь пойдет об одиноком мужчине по имени Клинт. Он открывает в какой-то глуши бар, куда почти никто не ходит. Правда, однажды в него заявляется женщина, которая утверждает, что она вот-вот родит от Клинта ребенка. А дальше начинается сюр с голыми карликами, говорящим карпом, беседами с мертвым отцом и так далее.

Главную роль в фильме исполнил Уиллем Дефо, которому, кажется, очень нравится сниматься в подобном артхаусе. Пример тому — недавний «Маяк». В общем, «Сибирь» — кино очень необычное и явно не для всех. Но если любите странности и хорошую игру актеров, то почему бы не посмотреть новинку?

«Легенда о волках» (13 ноября, Apple TV+)

Девочка по имени Робин приезжает со своим отцом в Ирландию. Здесь папа-охотник должен истребить последнюю стаю волков. Гуляя по лесу, Робин встречает местную девочку, которая, по ее словам, умеет превращаться в волка. Так начинается крепкая дружба с, вероятно, трагическим финалом.





«Легенду о волках» показывали на фестивалях, где ленту встречали очень тепло. На Metacritic у мультфильма очень высокая оценка — 91 балл из 100. Большинство профессионалов уверены, что это основной претендент на «Оскар» в категории «Лучшая полнометражная анимация».

Мультфильм снимал Томм Мур. Это его четвертая работа, а предыдущие три оставили яркий след в истории мультипликации. Например, «Песнь моря» номинировалась на «Оскар» шесть лет назад.

«Я, Грета» (13 ноября, Hulu)

К юной шведской экоактивистке можно относиться по-разному. Но факт остается фактом: она, по сути, в одиночку навела шороху на весь мир. Режиссер этого документального фильма Натан Гроссман утверждает, что и хотел показать, как при желании и упорстве каждый человек может изменить мир. Или хотя бы страну.





Гроссман практически в течение года сопровождал Грету, присутствовал на всех ключевых активностях. Он же постарался показать девочку не только как активистку, но и как обычного человека, у которого есть свои слабости.

Сама Грета уже посмотрела фильм и осталась довольна. Говорит, что наконец-то ее показывают не как наивного злого ребенка, а как «застенчивую ботаничку», которой она на самом деле и является. Критики, к слову, говорят, что фильм неплохой, но хейтеры на IMDb «забуллили» ленту на 3 балла. То есть кино как минимум неоднозначное.

«Деревенская элегия» (23 ноября, Netflix)

Несколько лет назад Джей Ди Вэнс опубликовал книгу «Деревенская элегия: Мемуары семьи и кризис культуры», которая стала не только бестселлером, но и своеобразным символом индустриальной части Америки. В конце ноября выйдет экранизация этого романа.





В центре внимания фильма — три поколения одной семьи, члены которой живут горах Аппалачи. Вырваться из относительной бедности рабочим разорившегося сталелитейного производства непросто, но можно. Другое дело, что куда тяжелее вырваться из состояния безнадеги.

Серьезной картине — серьезный каст. Две основные роли достались Эми Адамс и Гленн Клоуз. А снимать фильм доверили оскароносному Рону Ховарду, на счету которого «Игры разума», «Код Да Винчи», «Хан Соло: Звездные войны» и десятки других не самых последних блокбастеров.

«Рождественские хроники 2» (25 ноября, Netflix)

Пару лет назад Netflix удачно поэкспериментировала в жанре семейного рождественского кино. Первые «Рождественские хроники» привлекли 20 млн зрителей, что очень и очень хорошо для стримингового сервиса. И вот спустя два года подоспела вторая часть.





«Рождественские хроники 2» — продолжение истории двухлетней давности. Детки — главные герои за это время доросли до тинейджеров (а вот Санта-Клаус все тот же). На этот раз им придется остановить волшебника Белсникеля, который задумал отобрать у человечества Рождество.

В режиссерском кресле фильма сидит сам Крис Коламбус, автор двух частей трилогии «Один дома» и «Гарри Поттера». В роли Санта-Клауса по-прежнему Курт Рассел.

Сериалы

«Лунная база 8» (с 8 ноября, Showtime)

Комедия с грустинкой про троицу астронавтов-неудачников. Ребята хоть и в возрасте, но мечтают отправиться на Луну. Для этого нужно очень много тренироваться во вполне земной пустыне, где NASA построило симулятор лунной базы. А сколько межличностных конфликтов придется преодолеть!

Самый известный из троицы исполнителей главных ролей — Джон Си Райли. Вы могли видеть его в таких фильмах, как «Братья Систерс», «Стражи галактики», «Банды Нью-Йорка». Он же, к слову, участвовал в проработке сценария «Лунной базы 8».

«Голос перемен» (с 15 ноября, Amazon Prime)

Мини-сериал от Стива МакКуина, обладателя «Оскара» за фильм «12 лет рабства». Любители кино также могут знать этого режиссера по таким лентам, как «Стыд» и «Вдовы». В свой новый проект он пригласил Джона Бойегу и Летишию Райт. «Голос перемен» уже показали на парочке фестивалей, а на Rotten Tomatoes он набрал 97%.

Сериал состоит из пяти сюжетно практически не связанных друг с другом эпизодов. В них рассказывается о сложностях жизни чернокожего населения в Лондоне 1960—1980-х годов. Среди героев сериала — не только вымышленные, но и реальные люди, в том числе члены «Черных пантер».

«Перевал Дятлова» (с 16 ноября, ТНТ)

Попытка снять художественное кино о трагедии 60-летней давности, когда группа из девяти туристов погибла в окрестностях горы Холатчахль. История обросла тоннами конспирологических теорий, так как убедительной версии произошедшего пока не представлено.

Авторы проекта утверждают, что в сценарии сериала использовалась информация из дневников туристов. Самой группе будет посвящена одна сюжетная линия. Вторая же будет связана с расследованием гибели ребят, которое ведет майор КГБ.

«Бортпроводница» (с 26 ноября, HBO Max)

Стюардесса Кэсси после бурной ночи просыпается в одном из отелей Бангкока. Она ничего не помнит о вчерашнем вечере, зато сегодня видит в постели мертвого мужика и лужи крови вокруг. Теперь женщине предстоит разобраться, что случилось несколько часов назад. Делать это приходится под давлением ФБР.

Завязка напоминает вторую часть «Мальчишника», но на этот раз перед нами драма, а не комедия. В основе сериала лежит одноименный роман, а главную роль сыграла Кейли Куоко из «Теории большого взрыва».

«Большое небо» (с 17 ноября, ABC)

Частный детектив и экс-коп пытаются найти двух сестер, которых неизвестный похитил прямо на безлюдной трассе в Монтане. По ходу расследования оказывается, что в этом месте пропадали и другие девушки. Вероятно, в районе орудует серийный убийца, которого надо найти во что бы то ни стало.

Этот сериал базируется на романе Си Джей Бокса. Экранизировать историю захотел Дэвид Э. Келли, автор «Большой маленькой лжи». В ролях в основном не слишком известные актеры из сериалов, а вот режиссер Пол МакГиган был замечен в нескольких крупных проектах вроде «Счастливого числа Слевина» или сериала «Шерлок».

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