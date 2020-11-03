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Правительство намерено расширить список товаров с регулируемыми ценами

03.11.2020 07:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 2021 год правительство планирует расширить перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» 2 ноября премьер-министр Роман Головченко.

Правительство намерено расширить список товаров с регулируемыми ценами

«Основные позиции, с которыми люди каждый день сталкиваются, — это продовольственные товары. Инфляция по ценам на продовольственные товары составляет порядка 2,4-2,5%. Какие-то позиции чуть быстрее дорожают, но по большинству позиций цены или не растут, или, наоборот, даже снижаются, как, например, на мясо», — сказал Головченко.

Он отметил, что правительство очень тщательно контролирует изменение цен по перечню, в который входят социально значимые товары.

«Открою небольшой секрет: планируем его расширить на следующий год, но делать это будем по-рыночному и в то же время твердо следуя курсу, который обозначил президент. Позиции, которые должны быть доступными для подавляющего большинства населения, не должны резко дорожать, что бы ни происходило», — заявил премьер-министр.

Александр Лукашенко во время недавнего визита в Слуцкий район заявил, что контроль за ценами на сельхозпродукцию «всю зиму будет серьезным».

В перечне социально значимых товаров, на которые государством регулируются цены, 18 позиций, в том числе свежая рыба (семейство карповых), сливочное масло, пшеничная мука, подсолнечное и рапсовое масло, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, напоминает БелаПАН.

 
 
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На 2021 год правительство планирует расширить перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» 2...
 
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