Головченко: у Беларуси отсутствует задолженность перед Россией за поставленный газ

Беларусь продолжает переговоры с Россией об условиях поставки природного газа в 2021 году, сообщил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 2 ноября премьер-министр Роман Головченко.





Он отметил, что белорусская сторона хотела бы «выйти в ближайшее время» на формирование стоимости природного газа для Беларуси в 2021 году. «Рассчитываю, что она будет для нас привлекательной», — заявил глава правительства.

«Договоренности по цене на газ пока нет, идут переговоры. В то же время расчеты за потребленный газ завершены, и у нас сейчас отсутствует задолженность перед Россией за поставленный газ», — сказал Головченко.

Весной 2020 года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов, напоминает БелаПАН .