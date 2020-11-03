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Головченко: у Беларуси отсутствует задолженность перед Россией за поставленный газ
Источник материала: Навiны
Беларусь продолжает переговоры с Россией об условиях поставки природного газа в 2021 году, сообщил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 2 ноября премьер-министр Роман Головченко.
Он отметил, что белорусская сторона хотела бы «выйти в ближайшее время» на формирование стоимости природного газа для Беларуси в 2021 году. «Рассчитываю, что она будет для нас привлекательной», — заявил глава правительства.
«Договоренности по цене на газ пока нет, идут переговоры. В то же время расчеты за потребленный газ завершены, и у нас сейчас отсутствует задолженность перед Россией за поставленный газ», — сказал Головченко.
Весной 2020 года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов, напоминает
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Беларусь продолжает переговоры с Россией об условиях поставки природного газа в 2021 году, сообщил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 2 ноября премьер-министр...
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