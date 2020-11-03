Двенадцать нарушений ПДД, к которым уже совсем привыкли (часть 2) (видео)

Источник материала: Onliner Мы продолжаем разговор о нарушениях правил дорожного движения, ставших пугающе привычными на наших дорогах. Согласитесь, вряд ли кто-то сильно удивляется тому, что скорость потока на МКАД зачастую несколько выше разрешенной, или тому, что половина всего транспорта в стране не прошла техосмотр. Об этих и некоторых других нарушениях мы говорили в первой части нашего анализа. Сегодня же остановимся еще на нескольких типичных проступках, о которых все реже сообщают в ГАИ и на которые вообще все реже обращают внимание. К ним привыкли, однако это не означает, что так и должно быть.

Двенадцать нарушений ПДД, к которым уже совсем привыкли (часть 2)

Паркуюсь где хочу

Глава 19 пункт 143 ПДД: остановка и стоянка транспортных средств запрещаются:

на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны (п. 143.3);

на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них, кроме случаев остановки для посадки (высадки) пассажиров, если это не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных средств (п 143.5);

на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» («Место стоянки такси») (п.143.14);

на газонах и других участках с зелеными насаждениями (п. 143.15);

на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке (п. 143.16).

Пройдите по улице и сосчитайте: сколько автомобилей припаркованы не по правилам в вашем дворе, на вашей улице, в вашем районе? Нет, это уж слишком, в районе не считайте — собьетесь все равно. И это не шутка: число таких нарушений откровенно пугает, и год от года ситуация только ухудшается, а решения нет. Как-то внезапно оказалось, что в крупных городах сконцентрировано огромное количество машин, а дворы — они не резиновые. И вот целый миллион водителей приезжает с работы домой и желает оставить автомобиль так, чтобы видеть его из кухонного окна (так спокойнее). Под кухонным окном место есть не для всех, и те, кому не хватило, пытаются решать проблему. Кто-то, глубоко вздохнув, едет парковаться где-нибудь хотя бы в шаговой доступности. Кто-то, вздохнув не так глубоко, въезжает на пешеходную дорожку либо на газон, на детскую площадку — куда угодно, лишь бы было удобно.





Проблема характерна не только для дворов. Машинами заставлены улицы, водители паркуются на остановках общественного транспорта, перегораживают переходы. Дело не в том, что город слишком маленький, чтобы обеспечить место для всех, кому оно требуется. Просто не каждый хочет это место искать.

Как и во всех других случаях с массовыми нарушениями, существует мнение, что этому способствует неэффективность наказания. Припарковаться где попало не страшно — в худшем случае выпишут относительно небольшой штраф, да и то если у ГАИ дойдут руки. Судя по ситуации во дворах, до всех руки не доходят. Случается, что кто-то во дворе идет на принцип и методично добивается того, чтобы нарушителей все же призывали к ответу. Есть примеры, когда таким образом удавалось навести порядок, хотя чаще это просто приводит к конфликту между соседями с использованием характерной лексики.

Было время, когда ГАИ грозилась внедрить эффективную систему автоматической фотофиксации, но воз и ныне там. То есть решить проблему нарушений правил остановки и стоянки существующими методами не удается, а новый сценарий пока не выработан. Иногда кажется, что никто в принципе не знает, как решать возникшую проблему, и все, будто в кино, просто ждут, что же будет дальше.

А вы всегда паркуетесь там, где разрешено?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, я молодец! В очень редких случаях нарушаю Нарушаю часто — такова жизнь Всегда нарушаю. Мне пофиг Голосовать





Велик ли штраф?

Ответственность за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ст. 18.22 КоАП. В частности, остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере одной базовой величины (27 рублей). За повторность — две базовые (54 рубля).

Теперь вспомните свой средний чек после рядового похода в магазин. Неизбежно возникает мысль о том, что предусмотренные штрафы не являются достаточной мерой для того, чтобы предотвратить нарушения, и практически в любом дворе водители доказывают этот тезис.

И еще к вопросу об эффективности действующих законов. Ведь существует ответственность за уничтожение газона: ч. 3 ст. 15.22 КоАП — «Незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах» влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин. Однако привлечь конкретного владельца транспортного средства по этой статье затруднительно: во-первых, нужно доказать, что вред причинен именно его автомобилем, а во-вторых, потребуется составлять специальный акт, что тоже предполагает определенные трудности.

То есть маленькие штрафы не работают, а большие все равно не выпишут.





Пристегните ремни

Глава 3 пункт 9.5 ПДД: «Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности».

Итак, по действующим правилам все (то есть вообще все) в машине должны быть пристегнуты ремнями безопасности: и водитель, и пассажиры. Исключение сделано для инструкторов по вождению (не всегда, а только во время занятий с курсантами), для таксистов (в пределах города), для пассажиров транспортных средств оперативного назначения и для тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Однако по какой-то причине долгое время использование ремней у многих было, как бы это сказать, не в почете. И эта проблема сохраняется, хоть постепенно теряет остроту. Причем никто не может объяснить, в чем дело: ремень не давит, он не особо сковывает движения, чтобы это было проблемой, но есть определенная категория водителей и пассажиров, которые пристегиваться не любят.





А нужно же понимать, что автомобили становятся совершеннее. Теперь они уже не станут молчать, когда кто-то пренебрегает собственной безопасностью. Тем любопытнее позиция принципиальных «непристегивальщиков»: они даже покупают специальные заглушки, чтобы бортовой компьютер противно не пищал. Продавцы таких заглушек иной раз креативят не по-детски, размещая на своем товаре приободряющие надписи вроде «Спаси и сохрани». Нужно отметить, что согласно многочисленным исследованиям ремень безопасности, используемый по назначению, в критичной ситуации спасает лучше, чем любая надпись на заглушке.

То же касается пассажиров. Некоторые не знают, некоторые и знать не хотят, что пристегиваться в машине обязаны все. И да, на заднем сиденье тоже. Обратите внимание также на то, что это распространяется в том числе на такси, где исключение сделано только для водителя и только при определенных обстоятельствах. Помните об этом, когда водитель, который будет везти вас в следующий раз, скажет свою коронную фразу: «У меня можете не пристегиваться».

Всегда пристегиваетесь в авто?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, а как же! Нет, но имею право Нет, нарушаю :( Голосовать





А что, если не пристегнуться?

Здесь как со скоростью: если поймают и дадут штраф — это ведь не самый худший вариант. Нильс Болин из шведской Volvo (как символично), предложивший использовать современный, трехточечный вариант ремня еще в 1950-х, думал не о том, как бы полицейским насобирать побольше штрафов в казну, а о том, как сделать каждую поездку для каждого человека безопаснее. Пренебрегать этим — значит каждый раз рисковать самим собой.

Что касается штрафов, то в нашей стране они традиционно «гуманны». Ответственность за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, прописана в ст. 18.12 КоАП. Наказание за первое нарушение — предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины (до 27 рублей), за повторное в течение года — от двух до пяти базовых (от 54 до 135 рублей).

Соблюдать можно, а «учить» — нет

Глава 11 пункт 91.4 ПДД: «Водителю запрещается создавать препятствие для дорожного движения, двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью, а также двигаться с меньшей скоростью, чем установлено дорожным знаком „Ограничение минимальной скорости“».

Глава 11 пункт 91.5 ПДД: «Водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия».

Это любопытно, но некоторые водители, позволяющие себе, скажем так, не обращать внимания на требования некоторых пунктов ПДД, зорко следят за тем, как их соблюдают другие. При определенных обстоятельствах они даже берут на себя функции карающего органа — «учат».

«Учить» — это означает объехать автомобиль, водитель которого, как показалось, сделал что-то неправильное (не по ПДД или даже скорее не по понятиям), а затем резко ударить по тормозам. Предполагается, что тот, кого учат, будет пребывать в ужасе и точно усвоит урок. На практике, с учетом того количества регистраторов, которыми сегодня пользуются водители, это скорее хороший способ нарваться на штраф за создание аварийной обстановки.

Но «учителя» никуда не делись: езжайте и сами в этом убедитесь.

Интересно, им правда кажется, что желание наказать за допущенное нарушение является индульгенцией при совершении даже более серьезного проступка?

«Учили» кого-нибудь?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Нет, никогда Да, было дело

На что можно нарваться?

Речь именно о создании аварийной обстановки, так как согласно определению, приведенному в ст. 18.14 КоАП, под созданием таковой понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц.

Так вот за это предусмотрено серьезное наказание вплоть до лишения права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

Магнит в крайней левой

Глава 10 пункт 79.1 ПДД: «Вне населенных пунктов запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых».

Глава 10 пункт 79.2 ПДД: «При трех и более полосах движения в данном направлении занимать крайнюю левую полосу движения разрешается только тогда, когда заняты другие полосы движения, либо для опережения, объезда препятствия, поворота налево или разворота, а также для остановки, стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением в случае, указанном в подпункте 138.3 пункта 138 настоящих Правил».

Ходит шутка, что за разделительным ограждением устанавливают мощный магнит, который неодолимо притягивает автомобили в левую полосу. Потом выезжаешь на кольцевую, и сомнений не остается — это не шутка.

Споры о том, какой ряд быстрее, не прекращаются. Можно дискутировать на эту тему, но нет никаких сомнений в том, что левый ряд часто слишком загруженный, по крайней мере визуально. Там едут быстро и еще быстрее, там моргают фарами, требуя уступить. Той миролюбивой идиллии, которую можно увидеть на европейских дорогах — перестроился, опередил, вернулся обратно, — у нас не встретишь.

Если рассуждать логически, то можно понять, почему на той же кольцевой водители предпочитают не ехать в крайней правой полосе: там рядом выезды и съезды, там тихоходная техника и так далее. Можно также предположить, что в левый ряд на МКАД тянет из-за действующего на некоторых участках ограничения в 100 км/ч (обычно на кольце — 90). Но это частности. Тяга к крайней левой (на проспектах, на трассах, везде) — для многих это факт и стиль езды: неправильный, но привычный.

Три полосы движения: какую предпочтете?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Правую Среднюю Левую Голосовать

За это наказывают?

Да, за это наказывают. Открываем ч. 6 ст. 18.14 КоАП: «Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения» — влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин (от 27 до 135 рублей).

За повторность (ч. 12 ст. 18.14) — от двух до восьми базовых (от 54 до 216 рублей).

За создание аварийной обстановки (ч. 10 ст. 18.14) — от пяти до двадцати базовых величин (от 135 до 540 рублей) с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Абонент всегда доступен?

Глава 3 пункт 10.4 ПДД: «Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Никто не спорит с тем, что без смартфона нынче никак. Хотя, говорят, были доисторические времена после эпохи динозавров, когда народонаселение не предоставляло регулярные отчеты о своей жизнедеятельности в «инсту» и все такое прочее. Речь о другом.

Наверняка за последние день-два вы видели водителя, который, управляя автомобилем, говорил бы при этом по телефону. Или ехал странно опустив взгляд ниже руля — значит, пишет сообщение, или увлеченно что-то читает. Можно ли безопасно вести машину и писать сообщение в дворовой чатик? Цезарь бы сказал, что да, эксперты по безопасности дорожного движения возразили бы.





Вопрос в том, что ПДД для многих не являются достаточно авторитетным сводом правил, чтобы просто соблюдать то, что там написано. Без рассуждений и отступлений. В этом смысле, разговаривая по телефону, водитель чувствует себя почти в безопасности: он же в собственном авто, должно очень не повезти, чтобы какой-то инспектор, во-первых, это заметил, во-вторых, проявил принципиальность и остановил для привлечения к ответственности.

Между тем, опасные ситуации и даже аварии, косвенной причиной которых стало использование мобильного телефона во время движения — это повседневность. Опрокидывание автомобиля на загородной трассе под Минском — недавний пример . В ГАИ сообщили, что, по предварительной информации, женщина водитель как раз отвлеклась на телефон, после чего съехала в кювет и врезалась в дерево.

Но ведь всегда кажется, что «с кем угодно, но не со мной», да?

Пользуетесь телефоном за рулем?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Нет, ну что вы!? Да, но без рук Пользуюсь, нарушаю Чем я только не пользуюсь Голосовать





Что будет, если...

Если вы про штраф, то ничего особо страшного не будет.

За невыполнение требования п. 10.4 ПДД, в соответствии с ч. 4 ст. 18.14 КоАП, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (до 54 рублей). За повторное такое нарушение в течение года (ч. 12 ст. 18.14 КоАП) — штраф от двух до восьми базовых величин (от 54 до 216 рублей). За такое нарушение, которое повлекло создание аварийной обстановки предусмотрен штраф в размере от пяти до двадцати базовых величин (от 135 до 540 рублей) с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Глава 4 пункт 17.2 ПДД: «Пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин)».

Разумеется, нарушают не только водители. И если водители, находясь в удобном кресле за рулем своего современного авто, не всегда чувствуют реальную опасность, совершая те или иные поступки, то действия некоторых пешеходов не поддаются никакому разумному объяснению. Переход проезжей части вне отведенного для этого места — одно из них.

Понятно, что мы говорим не о глухой дороге где-нибудь в уютной деревушке на берегу синей речки. Но пешеходы идут и через МКАД (где наземных переходов нет и быть не могут), они пытаются пересечь широченные проспекты и оживленные улицы в часы пик, бредут через скоростные трассы.

Происшествий очень много. Последствия очень часто трагичные. Водителя даже в страшной аварии защищают системы безопасности и сам кузов его автомобиля, пешехода не защищает ничего кроме его собственной осторожности и предусмотрительности.

Этой осенью мы рассказывали о нескольких летальных происшествия на трассах под Минском, когда пешеходы переходили дорогу там, где было нельзя. Водителю трудно ожидать, что перед машиной, которая движется иногда со скоростью и под 120 км/ч, окажется человек, причем там, где его не должно было быть ни при каких обстоятельствах.

Госавтоинспекция проводит профилактическую работу и призывает людей сообщать о таких пешеходах на линию «102». Но это раз за разом оказывается недостаточно. Придорожные кафе и заправки остаются местами притяжения на загородных трассах, и водитель никогда не знает заранее, кто и где рискнет перейти дорогу.

Вам приходилось пересекать дорогу в неположенном месте?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Нет, я не такой Да, но в глухой глуши Хожу где хочу, и что? Голосовать

Ответственность? Она есть

Нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля) — это ч. 1 ст. 18.23 КоАП.

За нарушение в состоянии опьянения — штраф в размере от трех до пяти базовых величин (от 81 рубля до 135 рублей).

Если нарушение повлекло создание аварийной обстановки, то штраф составит от трех до восьми базовых величин (от 81 рубля до 216 рублей).

А в том случае, если кто-то получил легкое телесное повреждение либо транспортное средство было повреждено, то пешеход может получить штраф в размере от пяти до двадцати базовых величин (от 135 до 540 рублей).

Как видите, иногда речь идет о немалых суммах, впрочем, вряд ли сумма штрафа остановит того, кто рискует жизнью, выходя на дорогу там, где нельзя.



