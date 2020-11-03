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МВД Австрии усилит контроль на границах после атаки в Вене

03.11.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

После стрельбы в центре Вены Австрия по согласованию со странами-соседями усиливает контроль на границах.

Об этом сообщил генеральный директор полиции общественной безопасности Франц Руф, передает РБК со ссылкой на издание Focus.

В самой Вене поиск совершивших нападение ведут 150 спецназовцев, а расследованием произошедшего занимаются контрразведчики и криминальная полиция, отметил Руф.

Вечером 2 ноября неизвестные провели атаки в Вене. Нападения были совершены в шести разных местах в центре столицы. Стрельба началась у главной синаноги города Штадттемпель.

В результате нападений погибли два человека: прохожий скончался на месте, и одна женщина умерла в больнице от полученных ранений. По данным властей, пострадали еще более десяти человек.

Нападавших было несколько, одного из них застрелили полицейские. По информации телеканала OE24, правоохранители также задержали четырех нападавших. Еще одному удалось скрыться, его разыскивают, говорил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По данным портала SITE Intelligence Group, который следит за информационной активностью боевиков, к нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты. Портал передает, что джихадисты рассматривали атаки в Вене как «плату за участие Австрии в возглавляемой США коалиции» по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

 
 
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После стрельбы в центре Вены Австрия по согласованию со странами-соседями усиливает контроль на границах.
 
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