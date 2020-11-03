Федерация пляжного футбола опровергла информацию о непродлении контрактов с лидерами сборной Беларуси

"У всех упомянутых игроков есть действующие соглашения, никаких уведомлений о непродлении контрактов они не получали. У нас действительно есть некоторые финансовые сложности, связанные с перебоями с финансированием со стороны титульного партнера, которым является БелАЗ, но идет работа по сбору средств на будущий год, чтобы сохранить испанский тренерский штаб", — передает слова Баранова