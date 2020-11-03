|
Федерация пляжного футбола опровергла информацию о непродлении контрактов с лидерами сборной Беларуси
Источник материала: Партизан
Информация о непродлении контрактов с игроками сборной Беларуси по пляжному футболу не имеет под собой оснований. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации "Федерация пляжного футбола" (АФПФ) Александр Баранов.
"У всех упомянутых игроков есть действующие соглашения, никаких уведомлений о непродлении контрактов они не получали. У нас действительно есть некоторые финансовые сложности, связанные с перебоями с финансированием со стороны титульного партнера, которым является БелАЗ, но идет работа по сбору средств на будущий год, чтобы сохранить испанский тренерский штаб", — передает слова Баранова
Напомним, что лидеры сборной подписали письмо спортсменов с требованием новых выборов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация пляжного футбола опровергла информацию о непродлении контрактов с лидерами сборной Беларуси
Информация о непродлении контрактов с игроками сборной Беларуси по пляжному футболу не имеет под собой оснований. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)