Лебедько написал трогательное стихотворение в барановичском СИЗО





Анатолий Лебедько. Фото: ЧП-Беларусь t.me/belarusin





пишет intex-press.by. Политик объявил голодовку и держал ее до 16 октября. 23 октября он вышел на свободу, а 2 ноября разместил у себя в «Фейсбуке» такое стихотворение: На следующий день его осудили на 15 суток ареста по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции. Сначала его поместили в РУВД Центрального района, затем в ИВС и ЦИП на Окрестина, а после увезли в СИЗО в Барановичи,intex-press.by. Политик объявил голодовку и держал ее до 16 октября. 23 октября он вышел на свободу, а 2 ноября разместил у себя в «Фейсбуке» такое стихотворение:





ЛЮБИМЫХ НЕ ПРОДАЮТ…





Любимых не отдают,

Но с нелюбимыми не остаются.

От них подальше бегут,

С ними легко расстаются.





Любимых не продают

По бросовым ценам на рынке,

В них не стреляют, не бьют,

В торжество не превращают поминки.





Любимых не оскорбляют

Без доказательств вины,

У любимой из памяти не вырывают

Страницы истории целой страны.





Любимых не выгоняют из дома

И не меняют на двери замок,

Не насилуют снова и снова,

Преподавая народцу урок.





Любимых не держат в тюрьме

И строем, с конвоем, не водят.

Не гуляют в тюремном дворе,

На допрос к следаку не заводят.





Любимым не угрожают

Ребёнка у мамы отнять.

На допросах не принуждают

Не виноватых вину признавать.





Любимую не заставляют

За Ебатьку бросать бюллетень,

По месту работы не вынуждают

Голову наклонять до колен.





Любимых не разделяют

По форме и цвету волос

По вере, кресту не выбирают

И на любимых не пишут донос.





Не ведут на любимых охоту

Оголтелой омоновский бандой

Не превращают в сафари субботу,

Не промывают мозги пропагандой.





СИЗО №6, Барановичи, октябрь 2020