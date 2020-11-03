ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лебедько написал трогательное стихотворение в барановичском СИЗО

03.11.2020 08:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лебедько пропал 8 октября – он не явился на назначенную встречу и перестал отвечать на телефонные звонки.


Анатолий Лебедько. Фото: ЧП-Беларусь t.me/belarusin

На следующий день его осудили на 15 суток ареста по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции. Сначала его поместили в РУВД Центрального района, затем в ИВС и ЦИП на Окрестина, а после увезли в СИЗО в Барановичи, пишет intex-press.by. Политик объявил голодовку и держал ее до 16 октября. 23 октября он вышел на свободу, а 2 ноября разместил у себя в «Фейсбуке» такое стихотворение:

ЛЮБИМЫХ НЕ ПРОДАЮТ…

Любимых не отдают, 
Но с нелюбимыми не остаются. 
От них подальше бегут,
С ними легко расстаются.

Любимых не продают
По бросовым ценам на рынке, 
В них не стреляют, не бьют, 
В торжество не превращают поминки.

Любимых не оскорбляют
Без доказательств вины, 
У любимой из памяти не вырывают
Страницы истории целой страны.

Любимых не выгоняют из дома
И не меняют на двери замок, 
Не насилуют снова и снова, 
Преподавая народцу урок.

Любимых не держат в тюрьме
И строем, с конвоем, не водят. 
Не гуляют в тюремном дворе, 
На допрос к следаку не заводят.

Любимым не угрожают
Ребёнка у мамы отнять. 
На допросах не принуждают
Не виноватых вину признавать.

Любимую не заставляют
За Ебатьку бросать бюллетень, 
По месту работы не вынуждают
Голову наклонять до колен.

Любимых не разделяют
По форме и цвету волос
По вере, кресту не выбирают
И на любимых не пишут донос.

Не ведут на любимых охоту
Оголтелой омоновский бандой
Не превращают в сафари субботу, 
Не промывают мозги пропагандой. 

СИЗО №6, Барановичи, октябрь 2020
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лебедько пропал 8 октября – он не явился на назначенную встречу и перестал отвечать на телефонные звонки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанных вечером в понедельник в Минске врачей будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика