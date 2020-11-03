УК: за умышленное повреждение имущества предусмотрено наказание до двенадцати лет лишения свободы

Источник материала: Onliner

За последнее время огласке были преданы десятки фактов, когда неизвестные в масках повреждают имущество при разных обстоятельствах. В некоторых случаях (как в минувшее воскресенье) создается ощущение, что это сделано умышленно, так сказать, в наказание. А ведь в Уголовном кодексе есть соответствующая статья на этот счет.

«1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере, — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет».