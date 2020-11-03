Как учения НАТО в странах Балтии надоедают местным жителям - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В конце октября в Латвии завершились учения "Стальной щит", эстонские войска прибыли на маневры на своей технике – соответственно их маршрут до полигона и обратно пролегал по дорогам общественного назначения.

Для местных жителей передвижение по автострадам было затруднено из-за прохождения колонн военной техники.

Тем временем в Литве стартовали еще одни учения, под названием "Блестящий прыжок". Перед началом учений полиция страны выпустила целую памятку для жителей, где были описаны правила поведения на дорогах во время движения техники.

Но это не единственная проблема, связанная с проведением учений. Бывали случаи, когда шальные снаряды вылетали за пределы полигонов и падали в жилых зонах. Иногда солдаты НАТО не признавали местных законов и устраивали дебош.

Но, несмотря на все эти неудобства, власти Латвии, Литвы и Эстонии призывают своих граждан потерпеть.

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