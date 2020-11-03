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Как учения НАТО в странах Балтии надоедают местным жителям - видео
03.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В конце октября в Латвии завершились учения "Стальной щит", эстонские войска прибыли на маневры на своей технике – соответственно их маршрут до полигона и обратно пролегал по дорогам общественного назначения.
Для местных жителей передвижение по автострадам было затруднено из-за прохождения колонн военной техники.
Тем временем в Литве стартовали еще одни учения, под названием "Блестящий прыжок". Перед началом учений полиция страны
Но это не единственная проблема, связанная с проведением учений. Бывали случаи, когда шальные снаряды вылетали за пределы полигонов и падали в жилых зонах. Иногда солдаты НАТО не признавали местных законов и устраивали дебош.
Но, несмотря на все эти неудобства, власти Латвии, Литвы и Эстонии призывают своих граждан потерпеть.
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Постоянные маневры с участием военных в странах Балтии начали мешать местным жителям. Смотрите на видео, что происходит на дорогах во время прохождения техники.
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