Источник материала: Ежедневник

Указы о Вакульчике, Караеве и Барсукове были подписаны 29 октября. Они появились на Национальном правовом интернет-портале 3 ноября.

Как сообщается, 56-летнего Вакульчика и 55-летнего Барсукова Александр Лукашенко уволил в запас по возрасту. Им разрешено носить военную формы одежды и знаки различия. Также им присвоен первый класс государственного служащего.

Экс-глава МВД Юрий Караев прикомандирован к Администрации президента с оставлением его в кадрах Министерства внутренних дел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вакульчика и Барсукова уволили в запас по возрасту Указы о Вакульчике, Караеве и Барсукове были подписаны 29 октября. Они появились на Национальном правовом интернет-портале 3 ноября.