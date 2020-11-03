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Вакульчика и Барсукова уволили в запас по возрасту
03.11.2020 09:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Указы о Вакульчике, Караеве и Барсукове были подписаны 29 октября. Они появились на Национальном правовом интернет-портале 3 ноября.
Как сообщается, 56-летнего Вакульчика и 55-летнего Барсукова Александр Лукашенко уволил в запас по возрасту. Им разрешено носить военную формы одежды и знаки различия. Также им присвоен первый класс государственного служащего.
Экс-глава МВД Юрий Караев прикомандирован к Администрации президента с оставлением его в кадрах Министерства внутренних дел.Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил трех помощников президента. Вакульчика – помощником президента по Брестской области, Караева – по Гродненской области. Барсуков был назначен помощником по городу Минску.
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Указы о Вакульчике, Караеве и Барсукове были подписаны 29 октября. Они появились на Национальном правовом интернет-портале 3 ноября.
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