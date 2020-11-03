У пикапа Jeep Gladiator появилась особая версия Willys

Источник материала: Tut.by

В гамме доступных модификаций пикапа Jeep Gladiator появился новый вариант Willys с улучшенными внедорожными возможностями.





Внешне новую спецверсию Gladiator можно отличить по надписям Willys на капоте, глянцево-черной решетке радиатора и окрашенным в черный цвет 17-дюймовым колесам с внедорожными шинами BF Goodrich (внешний диаметр — 32 дюйма). В салоне особой версии изменений минимум — разве что добавлены «всепогодные» коврики, а оснащение включает двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс UConnect 3 с Apple CarPlay и Android Auto и аудиосистема с 8 динамиками.





Из прочих особенностей Gladiator Willys — усиленная подвеска от модификации Rubicon и самоблокирующийся задний дифференциал. Двигателей предусмотрено два на выбор — бензиновый V6 Pentastar объемом 3,6 л, развивающий 289 л. с. и 353 Нм крутящего момента или трехлитровый турбодизель V6 с 264 л. с. и 600 Нм. Доступен он в паре с 8-ступенчатым «автоматом», в то время как бензиновый вариант можно заказать и с 6-ступенчатой «механикой».





В США цены на Gladiator в исполнении Willys начинаются от 35 490 долларов.