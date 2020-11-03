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«Шеф, все пропало!». Как справляться с повышенной тревожностью при помощи еды, упражнений и письма
Источник материала: Tut.by
Такого рода текст должен, наверное, начинаться, с определения понятия повышенной тревожности и тревожности вообще. Вот вам признаки — сверяйтесь. Но, знаете, я не верю, что в нашей стране к началу ноября остался хотя бы один человек, у которого с тревожностью и общим психологическим фоном все в порядке. Все, что происходит и в мире, и в Беларуси, кажется, не оставляет пространства для того, чтобы «выдохнуть и успокоиться». Выдыхать уже просто нечем, а привычные способы успокоения закончились еще в августе.
Обо все, что происходит, невозможно не травмироваться, о том, что будет с нами, невозможно не тревожиться. Разбираться с тем, что мы пережили и еще переживем, глубинно всем нам придется потом, когда все это закончится, а сегодня давайте попробуем вывести пару способов справляться с не самым лучшим состоянием здесь и теперь. В конце концов, чтобы функционировать, продолжать жить, принимать решения и брать на себя ответственность, нам нужно хоть немного здоровья и внутренних опор.
Считается, что тревожное расстройство — это такое состояние, при котором тревоги, страхи (обоснованные и нет) мешают вести обычную жизнь и с ними человек уже не может справиться. Признаков у медицинского диагноза «тревожное расстройство» более ста, но говоря не о диагнозе, а о затянувшемся состоянии повышенной тревоги, как правило, выделяют следующие:
Чего точно не стоит делать
Важно понимать, что даже если мы пытаемся отмахнуться от этих проявлений, вроде как сейчас вообще не до этого: все горит, я горю, со сном и мышечным напряжением разберемся позже — они никуда не исчезнут, а состояние ваше будет с течением времени ухудшаться и ухудшаться. Навязчивые мысли, состояния, сновидения — они будут тянуть все больше и больше ресурсов организма на себя. А на нормальное повседневное функционирование этих ресурсов у организма будет оставаться все меньше.
Еще один вариант, кажущийся довольно очевидным, — пригублять бокальчик-другой вечером, чтобы вроде как расслабиться и побыстрее заснуть. В этом смысле алкоголь очень опасный помощник, и даже не потому, что бытовой алкоголизм так себе диагноз, а потому, что здесь и сейчас вы, может, и расслабитесь, но симптомы никуда не уйдут, а сам по себе алкоголь только провоцирует повышение тревоги в ближайшей перспективе.
Плотный ужин, десерты, короче говоря, попытка «наградить» или «успокоить» себя едой, способы примерно того же порядка. Они не работают и чувствовать себя вы будете только хуже.
А что тогда делать?
Тут все скучно и не обещает мгновенного исцеления, так что нужно будет применить некоторые усилия, чтобы перевести себя на эти рельсы. Есть три фронта, по которым можно работать.
Упражнения
Если соскрести себя с кровати не представляется возможным, попробуйте просто перетечь на пол и помедитировать. В Сети можно найти большое количество роликов и приложений для самостоятельной медитации. Да, вы вроде просто лежите и пытаетесь думать о всякой ерунде вроде дыхания, рук и ног, но, в конце концов, в этот момент вы меньше думаете о том, что весь мир в огне. А среди людей, которые медитируют, отмечено меньше случаев депрессии, панических атак и состояния тревожности.
Для начинающих главное — комфортный тайминг, так что определите наиболее удобное для вас время, желательно, чтобы каждый день это время было одним и тем же. Эксперты рекомендуют начинать с 5−10 минут, некоторые советуют даже с 1 минуты в день.
Лежа на том же полу или все еще на кровати можно попробовать дыхательные практики для снижения стресса. Это дыхание «по квадрату», подробнее о нем мы писали
Если ваша тревожность выражается в потребности постоянно что-то делать — делайте физкультуру. Йога для начинающих, растяжка, бег, прыжки на месте, танцы под любимую музыку — подойдет все. И чем активнее вы будете «выкладываться» в процессе, тем лучше. В процессе физнагрузок организм сам выделяет все те гормоны, которые вам сейчас необходимы для переработки стресса. Это звучит очень скучно, но отлично работает.
Питание
Когда состояние и далеко от идеального — меньше всего хочется насиловать себя еще и ограничениями в еде. Но исследования показывают, что как минимум для профилактики тревожности важно поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Не переедать и не голодать. Важно и не нагружать себя избытком простых углеводов, и не изнурять себя диетами или подсчетом калорий.
Пить достаточное для вас количество воды. Достаточное — то, при котором в туалет помочиться вы ходите днем примерно раз в два часа.
Ограничить потребление кофеина. Большая часть исследований показывает, что 1−2 чашки эспрессо в день не оказывают влияния на тревожность, а больше — влияет отрицательно.
В ежедневном меню старайтесь по возможности соблюдать такие рекомендации:
Психология
По хорошему, сейчас всем нам нужна психотерапия. Но если вы по тем или иным причинам не готовы на работу с терапевтом, можно попробовать кое-что из психологической аптечки самопомощи.
Американский профессор психологии Джеймс Пеннебейкер, автор книги Opening Up by Writing It Down: How Expressive Writing Improves Health and Eases Emotional Pain (Открывая душу на бумаге: как экспрессивное письмо улучшает здоровье и облегчает эмоциональную боль) разработал собственный метод, который, как показали исследования, имеет эффект, сравнимый с психотерапией. Сам Пеннебейкер в 70-е годы переживал тяжелый развод. Как он вспоминает, он стал много пить, есть много фастфуда, перестал выходить из дома. Но через месяц он вылез из постели, сел за печатную машинку и просто начал писать — обо всем. О своем детстве, о своих страхах, о сексуальности, о карьере — свободно и без остановки. Он продолжал это свободное письмо несколько дней, а потом стал замечать, что происходит что-то странное. Он как будто становился свободнее. Ему стало легче, и он впервые ясно увидел цель и возможности собственной жизни.
В дальнейшем Пеннебейкер проводил ряд исследований, которые показали, что экспрессивное письмо помогает справиться не только с подавленностью и тревогой, а оказывает положительное влияние на физическое состояние испытуемых.
В чем суть метода?
Пообещайте себе, что будете делать это минимум 15−20 минут и как минимум три-пять дней подряд. Вечером постарайтесь уединиться, чтобы вам никто не мешал, заведите себе таймер на 20 минут и начинайте писать. Как только вы начали — пишите непрерывно. Не думайте о связности и литературности текста, о знаках препинания — просто пишите. Можете писать от руки или печатать на компьютере. Можно все дни писать об одном и том же, а можно каждый раз о разном.
Важно: делайте акцент на своих чувствах, не просто описывайте события, пишите о своих переживаниях по этому поводу. Помните, что это только для вас, больше никто не сможет этого прочесть или увидеть.
Если в какой-то момент вы чувствуете, что эмоции начали зашкаливать — не насилуйте себя, прекращайте писать. Определите для себя сами, какую интенсивность переживаний вы готовы выдержать.
Пеннебейкер и его команда предлагают такие варианты инструкции для экспрессивного письма, связанного с текущими или недавними травмирующими событиями:
Вы можете выбрать свой собственный способ свободного письма, ориентируясь на свои силы.
Если вы в какой-то момент почувствуете, что хватит, достаточно — например, вы испытываете слишком сильные чувства и хотели бы успокоиться, или чувствуете себя выжатым как лимон, — не заставляйте себя писать дальше. Доверяйте себе, ваше тело и разум знают, сколько вы можете выдержать в данный момент.
Записи можно уничтожить тут же, а можно сохранить — это не имеет значения. Важно само упражнение.
Когда вы закончите, вам, скорее всего, станет грустно, вы будете находиться в более подавленном состоянии, чем до начала упражнения. Посидите с закрытыми глазами, старайтесь дышать спокойно и размеренно. Встаньте, пройдитесь по комнате. Скорее всего, в процессе письма в теле накопится напряжение — поделайте зарядку, сделайте растяжку или примите душ, сбросьте это напряжение. Попейте воды, проветрите комнату, в которой вы находились. Попробуйте оценить свое состояние: как вы сейчас? Если есть желание, свое состояние после письма можно зафиксировать отдельно.
После того как отведенные на практику дни закончатся, оцените свое состояние. Стало ли вам легче? В каких аспектах? Если вы хотите — можете продолжать практиковать экспрессивное письмо так долго, как захотите. Или вернуться к нему после перерыва.
Письменные практики подходят не всем и не во всех случаях, но если вы сможете быть внимательными к собственному состоянию и не насиловать себя, будете продвигаться осторожно — этот незатратный способ вполне может помочь.
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Если тревога мешает вести обычную жизнь.
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