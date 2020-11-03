Как можно отсрочить оплату штрафа или уменьшить его?

Ежедневно суды привлекают белорусов к административной ответственности за участие в акциях протеста и назначают им штрафы.

Эксперты информационного центра помощи пострадавшим Probono.by рассказали Naviny.by, как можно отложить оплату штрафа или добиться того, чтобы его снизили.





Штраф — до 1350 рублей максимум

Чаще всего участников протестов в Беларуси привлекают к «административке» за:

- нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий ( статья 23.34 КоАП);

- неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 23.4 КоАП).

Санкция части 1 статьи 23.34 КоАП предусматривает предупреждение, штраф до 30 базовых величин (до 810 рублей) или административный арест.

При повторном привлечении к ответственности в течение года и назначении взыскания максимальный размер штрафа составит 50 базовых величин (1350 рублей).

А по статье 23.4 КоАП может быть наложен штраф в размере до 50 базовых величин или административный арест.

По общему правилу, человеку, в отношении которого вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, дается месяц для того, чтобы заплатить штраф.

Но есть законные способы отсрочить уплату, увеличив этот срок в 2–2,5 раза.

Три легальных способа

Прежде всего, нужно написать заявление о составлении мотивировочной части судебного решения по вашему делу.

Справка. В мотивировочной части указываются обстоятельства и доказательства по делу; мотивы, по которым суд отнес их к делу; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отверг те или иные доказательства; статьи законов, которыми руководствовался суд при принятии решения.

Образец заявления приведен здесь .

Такое заявление вы можете подать в суд в течение 10 суток с того момента, как суд вынес постановление, а если оно было вынесено без вас, то дается 10 суток на это с момент, как вы получили постановление.

Справка. В административном процессе сроки исчисляются в сутках, а не днях. Поэтому если решение вынесено в 14:00, то и подать жалобу нужно не позже 14:00 десятых суток.

Вполне возможно, что вариант с подачей заявления может не сработать.

Дело в том, что в самом постановлении судья иногда кратко обосновывает назначение штрафа. А это значит, что в вынесении отдельной мотивировочной части вам могут отказать.

Вне зависимости от того, получили вы мотивировочную часть или нет, вы можете обжаловать постановление суда.

На обжалование дается 10 суток с того момента, как вынесено постановление или вы получили этот документ (если постановление вынесено в ваше отсутствие), или вам выдали мотивировочную часть (если первый способ сработал).

Саму жалобу подавайте в предпоследний день срока, который отведен на обжалование. Причем направляйте ее по почте заказным письмом, а не вручайте лично.

Так вы сможете выиграть еще один-два дня, пока письмо поступит в суд. Закон вы не нарушите, ведь при исчислении сроков обжалования важна дата, когда письмо направлено, а не получено судом.

Обязательно сохраняйте квитанцию о почтовом отправлении. Это позволит вам подтвердить дату, когда было отправлено письмо, если возникнет спор с судом.

На практике срок рассмотрения жалобы занимает один–полтора месяца.

При этом пока рассматривается жалоба, постановление о привлечении к административной ответственности считается не вступившим в силу — штраф уплачивать не нужно.

Если жалобу все же отклонят, то у вас есть один месяц, чтобы оплатить штраф. Его отсчет начинается с момента, как суд уведомил вас о том, что жалоба оставлена без удовлетворения.

Если первые два способа не принесли результата, попробуйте подать ходатайство в суд об отсрочке или рассрочке оплаты штрафа.

Закон позволяет просить об отсрочке или рассрочке оплаты штрафа, причем на шесть месяцев.

Образец ходатайства приведен здесь .

В этом документе нужно дать пояснения, почему вы не можете оплатить штраф в отведенный срок, то есть в течение месяца.

Эта причина должна быть существенна. Так, вы можете указать свой ежемесячный размер доходов, если он составляет небольшую сумму и поэтому не позволяет заплатить штраф своевременно.

Если у вас есть малолетние (несовершеннолетние) дети или, например, родственники-инвалиды, которые находятся на вашем попечении, то тоже указывайте на эти обстоятельства в ходатайстве.

Таким образом, если вы используете все эти механизмы, то сможете получить два или даже два с половиной месяца для оплаты штрафа.

Когда штраф не оплачен…

Если человек был привлечен к административной ответственности, но не заплатил штраф, государство не оставит это без внимания.

Необходимая денежная сумма будет автоматически списана с его банковской карты или вклада в банке.

Если на картах и счетах (депозитах) гражданина нет денег, суд отправит письмо его работодателю о том, что штраф будет погашен за счет зарплаты.

Кроме того, с человека взыщут 10% от суммы штрафа для того, чтобы оплатить работу судебных исполнителей.



