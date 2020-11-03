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Как можно отсрочить оплату штрафа или уменьшить его?

03.11.2020 09:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ежедневно суды привлекают белорусов к административной ответственности за участие в акциях протеста и назначают им штрафы.

Эксперты информационного центра помощи пострадавшим Probono.by рассказали Naviny.by, как можно отложить оплату штрафа или добиться того, чтобы его снизили.

Как можно отсрочить оплату штрафа или уменьшить его?

 

Штраф — до 1350 рублей максимум

Чаще всего участников протестов в Беларуси привлекают к «административке» за:

- нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП);

- неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 23.4 КоАП).

Санкция части 1 статьи 23.34 КоАП предусматривает предупреждение, штраф до 30 базовых величин (до 810 рублей) или административный арест.

При повторном привлечении к ответственности в течение года и назначении взыскания максимальный размер штрафа составит 50 базовых величин (1350 рублей).

А по статье 23.4 КоАП может быть наложен штраф в размере до 50 базовых величин или административный арест.

По общему правилу, человеку, в отношении которого вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, дается месяц для того, чтобы заплатить штраф.

Но есть законные способы отсрочить уплату, увеличив этот срок в 2–2,5 раза.

 

Три легальных способа

Прежде всего, нужно написать заявление о составлении мотивировочной части судебного решения по вашему делу.

Справка. В мотивировочной части указываются обстоятельства и доказательства по делу; мотивы, по которым суд отнес их к делу; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отверг те или иные доказательства; статьи законов, которыми руководствовался суд при принятии решения.

Образец заявления приведен здесь.

Такое заявление вы можете подать в суд в течение 10 суток с того момента, как суд вынес постановление, а если оно было вынесено без вас, то дается 10 суток на это с момент, как вы получили постановление.

Справка. В административном процессе сроки исчисляются в сутках, а не днях. Поэтому если решение вынесено в 14:00, то и подать жалобу нужно не позже 14:00 десятых суток.

Вполне возможно, что вариант с подачей заявления может не сработать.

Дело в том, что в самом постановлении судья иногда кратко обосновывает назначение штрафа. А это значит, что в вынесении отдельной мотивировочной части вам могут отказать.

Вне зависимости от того, получили вы мотивировочную часть или нет, вы можете обжаловать постановление суда.

На обжалование дается 10 суток с того момента, как вынесено постановление или вы получили этот документ (если постановление вынесено в ваше отсутствие), или вам выдали мотивировочную часть (если первый способ сработал).

Саму жалобу подавайте в предпоследний день срока, который отведен на обжалование. Причем направляйте ее по почте заказным письмом, а не вручайте лично.

Так вы сможете выиграть еще один-два дня, пока письмо поступит в суд. Закон вы не нарушите, ведь при исчислении сроков обжалования важна дата, когда письмо направлено, а не получено судом.

Обязательно сохраняйте квитанцию о почтовом отправлении. Это позволит вам подтвердить дату, когда было отправлено письмо, если возникнет спор с судом.

На практике срок рассмотрения жалобы занимает один–полтора месяца.

При этом пока рассматривается жалоба, постановление о привлечении к административной ответственности считается не вступившим в силу — штраф уплачивать не нужно.

Если жалобу все же отклонят, то у вас есть один месяц, чтобы оплатить штраф. Его отсчет начинается с момента, как суд уведомил вас о том, что жалоба оставлена без удовлетворения.

Если первые два способа не принесли результата, попробуйте подать ходатайство в суд об отсрочке или рассрочке оплаты штрафа.

Закон позволяет просить об отсрочке или рассрочке оплаты штрафа, причем на шесть месяцев.

Образец ходатайства приведен здесь.

В этом документе нужно дать пояснения, почему вы не можете оплатить штраф в отведенный срок, то есть в течение месяца.

Эта причина должна быть существенна. Так, вы можете указать свой ежемесячный размер доходов, если он составляет небольшую сумму и поэтому не позволяет заплатить штраф своевременно.

Если у вас есть малолетние (несовершеннолетние) дети или, например, родственники-инвалиды, которые находятся на вашем попечении, то тоже указывайте на эти обстоятельства в ходатайстве.

Таким образом, если вы используете все эти механизмы, то сможете получить два или даже два с половиной месяца для оплаты штрафа.

 

Когда штраф не оплачен…

Если человек был привлечен к административной ответственности, но не заплатил штраф, государство не оставит это без внимания.

Необходимая денежная сумма будет автоматически списана с его банковской карты или вклада в банке.

Если на картах и счетах (депозитах) гражданина нет денег, суд отправит письмо его работодателю о том, что штраф будет погашен за счет зарплаты.

Кроме того, с человека взыщут 10% от суммы штрафа для того, чтобы оплатить работу судебных исполнителей.

 

Как можно отсрочить оплату штрафа или уменьшить его?
 
 
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Ежедневно суды привлекают белорусов к административной ответственности за участие в акциях протеста и назначают им штрафы.
 
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