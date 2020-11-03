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Новые помощники Лукашенко Вакульчик и Барсуков уволены в запас по возрасту

03.11.2020 09:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Освобожденные от своих должностей Валерий Вакульчик и Александр Барсуков уволены со службы в запас по возрасту, говорится в опубликованных на Национальном правовом интернет-портале указах.

Новые помощники Лукашенко Вакульчик и Барсуков уволены в запас по возрасту
Александр Барсуков и Валерий Вакульчик

29 октября 56-летний Вакульчик был снят с поста государственного секретаря Совета безопасности и назначен помощником Лукашенко — инспектором по Брестской области. 55-летний Барсуков лишился должности заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности и стал помощником Лукашенко — инспектором по Минску.

Вакульчик откомандирован из госсекретариата Совбеза в КГБ и уволен с военной службы «с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», Барсуков уволен со службы в органах внутренних дел «с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия».

Обоим присвоен первый класс государственного служащего.

 
Теги: Минск
 
 
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Освобожденные от своих должностей Валерий Вакульчик и Александр Барсуков уволены со службы в запас по возрасту, говорится в опубликованных на Национальном...
 
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