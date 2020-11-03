ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко отдал север Минска под застройку арабам

03.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко исключил из состава ландшафтно-рекреационной зоны более 10 квадратных километров на севере Минска, на которых арабская Emaar Properties обещала построить умный город стоимостью в 4 млрд.евро, а по сути очередной спальный район.

Речь идет о свободных участках земли, занятых в настоящее время под сельское хозяйство, прилегающих к МКАД между водохранилищем Дрозды и Цнянским водохранилищем, следует из указа №399 от 30 октября 2020 года.

Заказчиком выступает компания «Emirates Blue Sky», ранее «Зомекс Инвестмент», которая входит в «Дана Холдингз».

Председателем совета директоров компании Emaar Properties и председателем правления входящей в «Дана Холдингз» «Emirates Blue Sky» (ранее «Зомекс Инвестмент») является Мухаммед Али аль-Аббар. Этот факт подтверждает появившуюся весной информацию о том, что сербские инвесторы Каричи продали свой бизнес арабскому инвестору.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко исключил из состава ландшафтно-рекреационной зоны более 10 квадратных километров на севере Минска, на которых арабская Emaar Properties обещала построить умный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия: атаку в Вене совершил исламский террорист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика